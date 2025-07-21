В Якутии 13 вахтовиков погибли в результате падения автобуса с 30-метрового обрыва. Всего в автобусе находились 33 человека, заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей, передает региональный Следственный комитет.

По данным ведомства, в ночь на 21 июля на территории шахты 52-летний водитель автомобиля «НЕФАЗ 4208-34» не справился с управлением и съехал с обрыва.

«В результате произошедшего 13 человек погибли. Еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Пресс-служба регионального СК уточнила, что для установления всех обстоятельств ДТП создана следственная группа.

22 июля в Нерюнгринском районе Якутии объявлен траур. «Будут приспущены государственные флаги. В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия», — говорится в сообщении администрации.

Кроме того, в Нерюнгринском районе введен режим ЧС, руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство. Руководство ООО «УК «Колмар» получило рекомендации принять необходимые меры для оказания помощи семьям погибших и пострадавших сотрудников АО ГОК «Денисовский».

Также организована телефонная горячая линия, в приемном покое Нерюнгринской центральной районной больнице работают специалисты психологической службы МЧС.