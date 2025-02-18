В Якутске самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» совершил благополучную посадку после сигнала о поломке шасси, сообщает служба спасения Якутии.

В 13:15 (07:15 мск) на номер оперативного дежурного службы спасения Якутии поступил вызов — в аэропорту Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск — Якутск.

«Самолет „Полярных авиалиний“ должен был совершить посадку в 13:15. Причина — поломка шасси», — говорится в сообщении», — говорилось в сообщении службы.

Позже служба спасения сообщила, что самолет благополучно совершил посадку в Якустке. На борту находятся 34 пассажира и 5 человек экипажа.