Компания NtechLab намерена внедрить свои технологии умной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в регионах России для повышения безопасности дворовых территорий. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) система уже внедрена.

Система использует камеры, оснащенные алгоритмами NtechLab, которые отслеживают безопасность дворов и подъездных путей. Искусственный интеллект способен распознавать лица и силуэты, а также идентифицировать людей, находящихся в розыске. Эта технология активно применяется правоохранительными органами для поддержания порядка, предотвращения преступлений и поиска пропавших без вести.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что видеоаналитика обеспечивает новый уровень безопасности для жителей, создавая комфортные зоны во дворах, где гуляют дети и паркуются автомобили. Он подчеркнул, что ИИ не только помогает оперативно реагировать на появление разыскиваемых лиц, но и позволяет восстанавливать ход событий в случае преступлений благодаря архивным записям.

Внедрение технологии в ЯНАО осуществляется в рамках региональной программы благоустройства «Мой двор». На данный момент к системе подключено около 5 тысяч камер.

Директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев сообщил, что безопасность является одним из ключевых приоритетов регионального правительства.

“Прилагаем все усилия, чтобы Ямал был одним из самых безопасных регионов в стране», — заявил он.

По поручению губернатора Дмитрия Артюхова в регионе развивается единая система видеонаблюдения. По итогам прошлого года количество уличных преступлений сократилось на 25%, искусственный интеллект помог раскрыть каждое десятое преступление. Власти региона продолжают расширять охват системы, подключая к ней дворы, подъезды, магазины, объекты общественного питания и транспортные узлы.