У комаров, обитавших на Земле десятки миллионов лет назад, кровью питались не только самки, но и самцы. К такому выводу пришли ученые, описав двух самцов комаров, застывших в янтаре, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Комары кровососущие или настоящие комары (Culicidae) — двукрылые насекомые, обитающие на всех континентах Земли кроме Антарктиды. Как правило, самцы питаются нектаром и соками растений, самки же являются кровососами и потому переносчиками большого числа инфекционных заболеваний. Ротовой аппарат самок колюще-сосущего типа (хоботок), с помощью него они прокалывают кожу, вводят слюну и высасывают кровь.

Международная команда ученых, в которую вошли ливанские, китайские и французские специалисты, впервые описала ископаемые останки сразу двух самцов комаров, сохранившихся в кусках янтаря с эпохи нижнего мелового периода. Образцы были найдены в хранилище Музея естественной истории Ливанского университета.

«Ливанский янтарь на сегодняшний день — древнейший янтарь с обширными биологическими включениями, это очень важный материал, поскольку формировался он одновременно с появлением и распространением цветковых растений и всем, что сопутствовало коэволюции опылителей и цветковых растений», — пояснил автор работы Дэни Азар из Ливанского университета.

«Молекулярная датировка показывает, что семейство Culicidae возникло в юрском периоде (197 млн лет назад), хотя прежние находки указывали на средний мел, — рассказал Андре Нел из Национального музея естественной истории в Париже. — Здесь же мы имеем находку из нижнего мела, на 30 млн лет старше».

Исследование комаров в янтаре показало, что самцы, обитавшие в этот период, как и современные самки, также имели хоботок, а значит, пили кровь. Кроме того, у них имелись чрезвычайно острые мандибулы, необходимые для прокалывания кожи и весьма вытянутые структуры, лацинии, с небольшими зазубринами. На сегодняшний день семейство Culicidae включает более 3 тыс. видов комаров. Считается, что гематофагия, то есть способность питаться кровью других животных, изначально возникла у насекомых, имевших ротовой аппарат, приспособленный для извлечения растительных соков. Так, к примеру, кровососущие блохи произошли от насекомых, питавшихся растительными нектарами. Однако, по словам зоологов, исследовать эволюцию кровососания насекомых сложно из-за «белых пятен» в хронологии ископаемых останков.

По словам ученых, обнаружение комаров, застывших в ливанском янтаре, проливает свет на происхождение семейства этих кровососущих животных в раннем меловом периоде, и указывает на то, что эволюция гематофагии протекала куда сложнее, чем считалось ранее. В будущем авторы надеются понять эволюционный смысл наличия гематофагии среди самцов комаров в меловом периоде и найти причину исчезновения этого признака впоследствии.