Мощное землетрясение произошло у южного побережья Японии 8 августа, после него было выпущено предупреждение о цунами, сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA).

По его данным, сначала было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее у восточного побережья южного острова Кюсю на глубине около 30 км, а затем — еще одно, магнитудой 7,1.

JMA выпустило предупреждение о цунами, прогнозируя волны высотой до 1 метра вдоль южного побережья Кюсю и близлежащего острова Сикоку. В таких случаях волны могут опрокинуть небольшие суда. Людям предписано покинуть прибрежные районы.

Операторы атомных электростанций на островах Кюсю и Сикоку заявили, что проверяют, нет ли на АЭС повреждений в результате подземных толчков. Компания Kyushu Electric Power Company заявила, что ее атомные электростанции работают в нормальном режиме.

Японское общественное телевидение NHK сообщило, что поступали сообщения о разбитых окнах в аэропорту Миядзаки недалеко от эпицентра. По данным телекомпании, в ее собственном офисе в Миядзаки повреждений нет, но на втором этаже люди ощутили сильные толчки, и некоторые «с трудом держались». Начальник полиции города Нитинан на Кюсю заявил, что в этом районе разрушений нет.

Япония расположена на тихоокеанском «Огненном кольце» — линии сейсмических разломов, опоясывающих Тихий океан, и является одной из самых сейсмоопасных стран в мире.