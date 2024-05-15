С января 2024 года и до 5 мая в Японии был зафиксирован 801 случай заболевания стрептококком. Это почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные Национального института инфекционных заболеваний.

«Стрептококковая инфекция в основном инфицируется бактерией под названием „гемолитический стрептококк группы А“. Она часто встречается у людей в возрасте 30 лет и старше, вызывая гибель конечностей и полиорганную недостаточность», — говорится в сообщении.

За весь 2023 год в Японии был зафиксирован 941 случай заболевания стрептококом, что уже тогда стало самым высоким показателем с момента начала сбора статистики. Причина роста числа больных не установлена, но NHK сообщает, что это может быть связано со смягчением мер против коронавируса, так как число больных фарингитом, вызванным тем же типом бактерий, тоже увеличилось.

Возможной причиной рекордного распространения болезни также могло стать заражение через раны, заявил директор Национальной больницы префектуры Миэ Киёси Танигути. По его словам, если бактерии проникают в открытую рану, то заразиться «можно молниеносно».

Что такое стрептококковая инфекция и какие симптомы

Стрептококковую инфекцию вызывают бактерии рода Streptococcus. Однако не все они представляют опасность для человека. Основной возбудитель гнойно-воспалительных заболеваний — это Streptococcus pyogenes, который называется бета-гемолитическим стрептококком А. Передаваться инфекция может воздушно-капельным путем. Вероятна также контактная передача — прямая или через бытовые предметы, а также алиментарная — через зараженные продукты.

Вирус способен вызывать гемолиз — тотальное разрушение эритроцитов, заболевания ЛОР-органов — глоточных миндалин (тонзиллит), глотки (фарингит) или уха (отит), а также поражения кожи, которые способны возникать на фоне нарушения целостности ее верхнего слоя. К редким формам инфекции относят некротические миозит и фасциит (воспаление мышц и их оболочек), энтерит (воспаление тонкого кишечника), очаговые поражения внутренних органов и сепсис.

Симптомы стрептококковой инфекции могут быть разнообразны. Наиболее частые — ощущение сухости, саднения и болезненности в глотке, покраснение и высокая температура.