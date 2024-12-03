Сибирский кот Мир, которого президент России Владимир Путин в 2012 году подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, умер из-за болезни. О смерти животного сообщил телеканал NHK.

В 2012 году Сатакэ, выражая свою признательность за помощь России в ликвидации последствий стихийных бедствий в Японии в марте 2011 года (самого сильного в истории страны землетрясения, цунами и аварии на АЭС «Фукусима-1». — Прим. RTVI), преподнес Путину в дар щенка породы акита-ину по имени Юмэ — в переводе Мечта.

В ответ на подарок президент России вручил чиновнику котенка по имени Мир. За 12 лет, которые Мир провел у губернатора, он стал полноправным членом семьи Сатакэ, передает NHK.

В 2020 году глава региона в беседе с ТАСС отмечал спокойствие и жизнерадостность животного, рассказывал о его прекрасном аппетите и о том, что Мир прекрасно ладит с другими котами, живущими в его доме.