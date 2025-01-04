В Японии умерла 116-летняя Томико Итоока, пишет Kyodo со ссылкой на сообщение администрации города Асия. Она была признана старейшим жителем Земли по версии Книги рекордов Гиннесса, а до этого стала самой пожилой среди японцев.

Итоока скончалась в доме престарелых по естественным причинам, уточняет Kyodo. Она родилась 23 мая 1908 года в Осаке и была старшей из трех детей. В декабре 2023 года женщина стала старейшим жителем Японии после того, как в префектуре Осака умерла 116-летняя Фуса Тацуми.

В сентябре 2024 года в испанской Каталонии скончалась 117-летняя Мария Браньяс Морера, признанная старейшей жительницей Земли, и этот неофициальный титул перешел японке.

Washington Post уточняет, что Итоока умерла 29 декабря. При жизни, по данным издания, женщина любила бананы и японский напиток с йогуртовым вкусом «Калпис», в старших классах играла в волейбол, а также дважды поднималась на гору Онтаке высотой более 3 тыс. м.

Итоока вышла замуж в 20 лет, у нее родились две дочери и два сына. В живых остались только одна дочь и один сын. Во время Второй Мировой войны она управляла текстильной фабрикой, оставшейся ей от мужа.

Когда японке сообщили о том, что после смерти Мореры она заняла первое место в мировом рейтинге долгожителей, та сказала: «Спасибо».

Сейчас самым старым человеком в мире сейчас является 116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, которая родилась через 16 дней после Итооки.

Лукас живет в доме Конгрегации сестер терезианок Бразилии в Порту-Алегри. В октябре 2024 года она заявляла, что секрет ее долголетия заключается в молитве и особом режиме дня.

2 января 2025 года умерла старейшая победительница Олимпийских игр Агнеш Келети. Ей было 103 года, она пять раз становилась чемпионкой по спортивной гимнастике на Играх. 25 декабря Келети была госпитализирована в Будапеште с сердечной недостаточностью и затрудненным дыханием на фоне пневмонии.