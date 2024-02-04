В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым. Об этом сообщается на сайте концертно-зрелищного центра «Миллениум», где должен был пройти показ постановки. Такое решение было принято «с учетом общественного мнения», объяснили в ярославском Минкульте.

По данным портала 76.ru, изначально спектакль должен был пройти 25 февраля. Затем его перенесли на один день, на 26 февраля. Позднее постановка пропала из афиш «Миллениума». Ярославское министерство культуры отметило, что решило отменить показ «Эйнштейна и Маргариты» «с учетом общественного мнения».

Издание уточнило, что жалобы на спектакль направили активисты Ярославля, в числе которых Сергей Казанский. В беседе с 76.ru он рассказал, что требование отмены постановки связано с участием в ней Раппопорт и Серебрякова.

«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. <…> А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», — подчеркнул Казанский.

В театре отметили, что зрители могут вернуть деньги за купленные билеты в полном объеме. Цены на них варьировались от 1,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» по пьесе Александра Гельмана «Альмар» поставил режиссер Александр Марин. Премьера состоялась в Москве в июне 2022 года.

Отмены «Эйнштейна и Маргариты» в других городах

В феврале 2023 года спектакль отменили в петербургском «Балтийском доме». Театр объяснил такое решение «техническими причинами».

В мае 2023-го показ «Эйнштейна и Маргариты» не состоялся в Екатеринбурге — также «по техническим причинам». Спектакль должен был пройти на сцене екатеринбургского Дворца молодежи. Издание Е1.ru писало, что афишу за два дня до показа «по-тихому» удалили со всех сайтов, где был размещен анонс, при этом официально об отмене спектакля нигде не сообщалось.

Продюсер «Эйнштейна и Маргариты» Даниил Ерохин в разговоре с «КП-Екатеринбург» утверждал, что «при подготовке к спектаклю в Екатеринбурге выяснилось, что часть оборудования во Дворце молодежи не готова к проведению спектакля», а новую дату проведения мероприятия «не успели оперативно подобрать».

В июне постановку отменили в Новосибирске. Издание «КП-Новосибирск» писало, что отменить показ постановки требовал местный совет отцов. Активисты обвиняли артистов, играющих в «Эйнштейне и Маргарите», в антироссийских высказываниях.

Ксения Раппопорт выступала с критикой военной операции на Украине, в частности, она была в числе тех, кто подписал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о прекращении конфликта. При этом в марте 2023 года в беседе с MSK1.RU Раппопорт говорила, что начала приглашать на спектакли волонтеров, которые вывозят людей из зоны боевых действий на Украине.

«Когда я получаю от них благодарности, это для меня сейчас дороже и важнее всего», — сказала актриса.

Алексей Серебряков неоднократно критиковал политику российских властей в отношении других стран, в том числе Грузии, Украины и центральноафриканских республик.