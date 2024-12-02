В Рыбинске Ярославской области произошел пожар на территории исправительной колонии № 2, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, заключенных переместили в другой корпус.

По данным агентства, возгорание удалось локализировать на площади 1000 кв. метров. Представитель экстренных служб добавил, что возгорание началось с крыши здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Заключенные были перемещены в другой корпус», — добавил собеседник РИА Новости.

SHOT пишет, что рассматривается версия о коротком замыкании. Телеграм-канал уточнил, что колония рассчитана на 1200 заключенных.

Исправительная колония № 2 — это колония строгого режима, предназначенная для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы. В ней в том числе отбывал наказание бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, затем его этапировали к Тверь.

Позже пресс-служба УФСИН сообщила ТАСС, что отрытое горение было ликвидировано на площади 1,2 тыс. кв. метров. «Идет проливка участков возгорания», — говорится в сообщении.