Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин продвигает идею создания единой визовой программы с другими странами Юго-Восточной Азии. Как передает агентство Bloomberg, в последние месяцы он обсуждал эту идею с коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама.

Речь идет о создании регионального аналога шенгенской визы, обладатели которой могут въезжать в любую из стран Шенгенской зоны. Если идея будет реализована, туристы смогут беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами.

Как отмечает Bloomberg, Таиланд стремится увеличить доход от туризма и защитить свою экономику от таких неблагоприятных факторов как «вялый экспорт и слабый мировой спрос». Большинство лидеров стран, с которыми Сеттха Тхависин вел переговоры, положительно относятся к концепции единой визы, говорится в публикации.

«Единая виза может облегчить принятие решения для туристов, путешествующих на дальние расстояния», — считает экс-президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосол.

По ее мнению, срок действия такой визы надо будет продлить с обычных 30 до 90 дней, чтобы сделать ее привлекательной.

Согласно официальным данным, в 2023 году шесть стран Юго-Восточной Азии посетили в общей сложности 70 млн иностранных туристов. Более половины общего числа туристов пришлось на Таиланд и Малайзию, что принесло около $48 млрд доходов от туризма.

Администрация таиландского премьера поставила перед собой цель к 2027 году привлечь 80 млн туристов. Ранее Таиланд уже подписал соглашение о взаимной отмене виз с Китаем, крупнейшим туристическим рынком страны, и предложил временную отмену виз для путешественников из Индии, Тайваня и Казахстана.

В октябре 2023 года Таиланд продлил безвизовый режим для россиян с 30 до 90 дней, начиная с 1 ноября до конца апреля 2024 года. Это было сделано в целях привлечения большего числа туристов.