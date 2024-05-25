На дне Южно-Китайского моря обнаружена легендарная американская подлодка USS Harder, которая в период Второй мировой войны совершала атаки на японский флот. Судно находится на глубине 1140 метров, сообщил проект Lost 52, посвященный поиску 52 затонувших во время войны американских подлодок.

Как отмечает Business Insider, информацию о том, что USS Harder найдена у берегов японского острова Окинава, подтвердил археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC). Там сообщили, что подлодка хорошо сохранилась, но у нее повреждена боевая рубка.

«Идентифицировать подводную лодку бывает сложно из-за самой конструкции, но прекрасная сохранность объекта и качество данных, собранных Lost 52, позволили NHHC подтвердить, что затонувшее судно — это Harder», — говорится в заявлении управления.

В ходе поисков USS Harder организация Lost 52 использовала технологии фотограмметрии и подводной робототехники. Соучредитель компании — предприниматель и исследователь океана Тим Тейлор — также является гендиректором компании Tiburon Subsea, которая специализируется на сборе данных об океанском дне с помощью подводных беспилотников.

Субмарина USS Harder заступила на боевое дежурство в 1943 году на американской военно-морской базе в Перл-Харборе. По словам директора NHHC и контр-адмирала в отставке Сэмюэла Кокса, эта подлодка совершала «особенно дерзкие атаки» против японцев. По данным NHHC, в ходе одного из патрулирований экипаж USS Harder потопил три японских эсминца и повредил еще два.

Субмарина была затоплена у берегов Филиппин 24 августа 1944 года, когда ее повредили японские глубинные бомбы. На борту находились 79 моряков, в том числе знаменитый командир Сэмюэль Диль.

В 2019 году исследователи Lost 52 Project обнаружили возле побережья Окинавы другую затонувшую амерканскую подлодку времен Второй мировой — USS Grayback. Ее нашли на глубине 430 метров с помощью автономного подводного аппарата.

Глава экспедиции Тим Тейлор рассказал, что японский исследователь Ютака Ивасаки обратил внимание на ошибочные данные в военных документах о месте гибели подлодки. В итоге оказалось, что на самом деле она затонула в 160 километрах от того места, которое было указано в отчете ВС Японии.

Принято считать, что USS Grayback потопил японский торпедоносец «Накадзима» B5N 26 февраля 1944 года. На борту субмарины находились 80 человек.