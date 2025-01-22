Власти Южной Кореи расширят зоны безопасности на взлетно-посадочной полосе (ВПП) и перестроят дизайн инфраструктуры после катастрофы с пассажирским самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Об этом пишет Bloomberg.

В министерстве транспорта республики сообщили, что концевые зоны безопасности ВПП в девяти аэропортах удлинят до 240 метров. Также может рассматриваться установка конструкции с локатором, применяемым для направления самолета, идущего на посадку. Отмечается, что в список аэропортов, подлежащих модернизации, не вошли международные аэропорты Инчхон и Кмипхо.

Транспортное ведомство приняло решение пойти на этот шаг после того, как специалисты проинспектировали 15 аэродромов, предназначенных как для внутренних, так и для международных рейсов, включая аэропорт Муан, где произошла катастрофа с самолетом Jeju Air.

Среди прочего, у расследователей вызвало вопросы то, что локатор в Муане был построен с применением бетона, а не менее жестких материалов, используемых в аэропортах США и Канады. Глава министерства транспорта Пак Сан У также раскритиковал установку такой жесткой структуры рядом с ВПП в Муане.

Сообщается, что вместо бетона при установке теперь планируется использовать специальную систему удержания материалов, которая позволяет останавливать самолеты, в аэропортах, где нет возможности расширить безопасную зону при ВПП. Помимо 15 действующих аэропортов, ведомство также планирует расширить эти правила на семь новых аэропортов, которые в настоящий момент находятся на стадии строительства.

Утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, направлявшийся из Бангкока в Муан, выкатился за пределы ВПП во время посадки и врезался в ограждение, после чего разломился на две части и загорелся. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа, 179 из 181 человека погибли.