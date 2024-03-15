В Сеуле отменили показ спектакля Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, запланированный к показу на 17-21 апреля. Как сообщается на сайте сеульского Центра искусств, такое решение было принято в целях «безопасности зрителей и артистов». Против международных гастролей Большого театра ранее выступало украинское посольство в Сеуле.

«Мы приносим искренние извинения зрителям, которые с нетерпением ждали этого представления, и просим вас отнестись к этому с пониманием. Средства за приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме без учета комиссии», — отметили представители площадки, на которой должна была выступить Захарова.

Компания-организатор выступления Захаровой в Сеуле InArts Production также сообщила об отмене спектакля. Ее представители отметили, что несмотря на то, что показ Modanse планировался задолго до начала пандемии COVID-19 (впервые показ был запланирован на 2018 год), было принято решение отменить мероприятие, «отдав приоритет безопасности и благополучию наших артистов и зрителей».

После уведомления об отмене спектакля страница с анонсом Modanse была удалена с сайта сеульского Центра искусств.

Постановка Modanse объединяет в себе балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Георга Генделя и «Габриэль Шанель» Ильи Демуцкого. Захарова исполняет в спектакле роль основательницы модного дома Chanel Коко Шанель.

Захарова в разговоре с РИА Новости сообщила, что ее гастроли со спектаклем Modanse в Сеуле были отменены не организаторами, а на уровне Министерства культуры Южной Кореи.

«Наконец, когда все должно было получиться, гастроли запретили… Интерес к нашему выступлению был большой. И, конечно, для организаторов гастролей, которые так давно и упорно добивались осуществления этого проекта, и для зрителей, которые купили билеты, и для нас было обидно, что все сорвалось», — сказала она.

В свою очередь посольство России в Южной Корее заявило, что дипломаты не знают причин отмены выступления Большого театра в Сеуле. В заявлении дипмиссии говорится, что дипломатами третьих стран была развязана «нечистоплотная кампания по дискредитации предстоящих концертов российского балета с неадекватными требованиями о прекращении культурных обменов с Россией». В посольстве подчеркнули, что культурное сотрудничество между государствами не должно становиться «заложником политических игр».

С 16 по 18 апреля в Сеуле запланированы показы еще одного спектакля с участием артистов балета Большого театра — Ballet Gala Concert. В период с 16 по 19 мая в южнокорейской столице должны состояться гастроли Мариинского балета.

Украина против гастролей Большого театра

Газета The Korea Times отмечает, что гастроли Большого театра в Сеуле вызывали споры с начала 2024 года. В начале марта украинское посольство в Южной Корее выступило с требованием отменить спектакли театра в стране, а также обвинило Захарову в поддержке российской военной операции на Украине.

Кроме того, в своем заявлении украинские дипломаты призвали международных партнеров прекратить «культурное сотрудничество» с Россией и российскими деятелями искусства. К ним присоединились представители Евросоюза. «Мы протестуем по различным каналам, выражая наше разочарование запланированными мероприятиями и неправильной формой культурной дипломатии», — заявили в представительстве ЕС в Южной Корее.

Попытки украинских и европейских дипломатов «сорвать» постановки Большого театра в Сеуле в российском посольстве связали с желанием «политизировать сугубо культурные события».