Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился в Южной Корее. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Официально подтверждена гибель 122 человек, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на пожарных.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). Самолет летел из Бангкока в Муан, который расположен примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула. Во время посадки лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на две части и загорелся.

На борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры были гражданами Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.

«Ренхап» пишет, что выжили, предположительно, только два находившихся на борту человека — один пассажир и один член экипажа, их госпитализировали. Официально подтверждена смерть 122 человек.

«Самолет почти полностью разрушен, и опознать погибших тяжело. Мы продолжаем извлекать останки, на это потребуется время», — пояснил представитель пожарного ведомства.

Исполняющий обязанности президента Чхве Санг Мок поручил приложить все усилия для проведения поисковых работ. Он также выразил соболезнования членам семей погибших и пообещал оказать им всю возможную государственную помощь.

Причины крушения

Как отмечает «Ренхап», на опубликованных местными телеканалами роликах видно, как самолет пытается приземлиться, не выпуская шасси, но в результате начинает скользить по земле и врезается в бетонную стену. После этого начинается пожар.

Чиновники полагают, что причиной аварии мог стать отказ шасси из-за столкновения с птицами. Точная причина устанавливается.

Генеральный директор авиакомпании Jeju Air Ким И-Бэ принес извинения и выразил соболезнования членам семей, потерявшим своих близких, пообещав оказать всю необходимую поддержку.