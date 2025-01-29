В результате крушения самолета в Южном Судане погибли 18 человек, сообщает радио Miraya.

По его данным, самолет с 21 пассажиром и членами экипажа разбился при вылете неподалеку от нефтяного месторождения Юнити.

Miraya отмечает, что трое пассажиров находятся в критическом состоянии. «Среди погибших — пилот и второй пилот», — сказано в сообщении.

Информация о причинах катастрофы не приводится.

Ранее на Аляске крушение потерпел американский истребитель F-35. Авиакатастрофа произошла на базе «Эйельсон» во время учений, пилот не пострадал, пишет Alaska News Source со ссылкой на военного чиновника.

Причина инцидента не называется. ВВС США сообщили, что проведут «тщательное расследование в надежде свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов», передает Associated Press.