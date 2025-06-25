В Забайкальском крае загоревшаяся сухая трава вызвала детонацию боеприпасов, которые остались неразминированными в поле на территории военных складов в селе Большая Тура в 50 км от Читы. Это подтвердили в пресс-службе краевого главка МЧС сетевым изданиям ZabNews и «Чита.РУ», а также агентству ТАСС. На месте развернут оперштаб с участием военных, дым от пожара видно за несколько километров, огонь тушат с помощью вертолетов и пожарного поезда.

На развилке автомобильной дороги к бывшей базе хранения боеприпасов стоят машины МЧС, пожарные Минобороны, полиция и ГИБДД, сама дорога не перекрыта, пишет «Чита.РУ», которая ведет онлайн-трансляцию событий. По словам жителей ближайших поселков, взрывы раздались с 14:00 по местному времени (8:00 по Москве), при этом сначала были очень сильными, так что дребезжали стекла, и раздавались один за другим. Один мужчина рассказал, что в этот период насчитал 50 характерных «хлопков».

Глава Карымского округа Алексей Сидельников подтвердил факт пожара, но за остальной информацией призвал обращаться к военным. Комментариев от Минобороны пока не было.

«У меня данные такие: внутри охраняемой военной территории возник пожар, пока площадь небольшая. Это та территория, где все происходило в 2014 году. Я отправил человека, но там может быть опасно», — сказал Сидельников «Чите.РУ».

29 апреля 2014 года лесной пожар перекинулся на тот же военный склад с боеприпасами возле сел Большая Тура и Кадахта, их жителей эвакуировали. Тогда в результате пожара и взрывов погибли 10 человек, в том числе начальник склада и часть персонала, а также гражданские лица, были разрушены школа и детский сад, повреждены около 150 домов. Осенью того же года воинскую часть, где располагались склады, расформировали.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, представляющий среди прочих Забайкальский край, сказал, что «военные все оцепили» и не пустят на место пожарных МЧС, пока продолжаются взрывы, и что пожар будут локализовать с воздуха с помощью самолетов ИЛ-76 и Бе-200. Он отметил важность локализации огня, потому что рядом находится склад горюче-смазочных материалов.

Через три с половиной часа после начала взрывов, к 17:30 по местному времени, в краевом МЧС сообщили, что на месте работает военизированная пожарная команда и применяется инженерная техника по опашке очага пожара. На тот момент к работам были привлечены 25 человек и восемь единиц техники.

В тушении пожара участвуют вертолеты, которые берут воду из ближайшей реки Ингоды, а также пожарные поезда. В телеграм-канале Забайкальской железной дороги уточнили, что три поезда, оснащенных цистернами с тоннами воды и пенообразователя, задействованы для ликвидации ландшафтных пожаров вблизи станций Могзон, Туринская и Атамановка. Там добавили, что движение по полотну не прерывается и что угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры нет.

К вечеру СМИ сообщили, что огонь с полей перешел на деревья, и что пожар разгорается. На видео, снятых местными жителями, можно заметить языки пламени. При этом в районе поднимается ветер и дым стал чернее. Хлопки, похожие на звук взрывов, еще слышны, но уже с большими промежутками.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов написал в своем канале, что ситуация с пожарами остается напряженной из-за «аномальной жары» и сильного ветра. При этом он не упомянул о пожаре и детонации боеприпасов в Карымском округе, но написал, что основная борьба с огнем ведется в Хилокском округе. Сам он посетил поселок Атамановка, где также тушат огонь, и рассказал, что обстановка там улучшается.

Территория вблизи бывшей военной части в Большой Туре также горела в конце апреля. Пресс-служба Восточного Военного округа тогда отказалась от комментариев. Глава округа Алексей Сидельников сообщал, что горели склады с горюче-смазочными материалами, протяженность огня была около двух километров. Население не эвакуировали, но некоторые уезжали сами, писала «Чита.РУ».