На железнодорожной станции Бушулей в Чернышевском районе Забайкальского края утром 22 декабря «в результате излома оси колесной пары» ударились друг о друга два грузовых состава, в результате чего с рельсов сошли 24 вагона. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

«В результате соударения двух грузовых поездов был нарушен габарит четного и нечетного пути. В связи с этим движение было остановлено в обоих направлениях», — заявили в региональном управлении МЧС России. Сначала сообщалось, что с рельсов сошли 42 вагона — 35 из одного состава и семь из второго, с углем. Впоследствии было уточнено, что речь идет только о 24 вагонах.

В результате ЧП никто не пострадал. Для ликвидации последствий к месту происшествия были отправлены три восстановительных поезда и более 40 железнодорожников со спецтехникой. ЗабЖД создала оперативный штаб во главе с начальником железной дороги Владимиром Антонцом. Для координации работ в ОАО «РЖД» был также создан штаб во главе с первым замгендиректора компании Сергеем Кобзевым.

Железнодорожная станция Бушулей — это обгонный пункт 4-го класса Читинского региона ЗабЖД (6623-й км), он находится на электрифицированном участке линии «Чернышевск — Амазар» в Чернышевском районе Забайкальского края. Там находится модульный пассажирский вокзал РЖД с одной основной платформой, там останавливаются поезда дальнего следования и пригородные электрички. Село Бушулей является административным центром и единственным населенным пунктом сельского поселения «Бушулейское», ж/д станцию там построили в самом начале ХХ века и снесли в 2023 году.

Из-за случившегося были задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 10 Москва — Владивосток, № 9 Владивосток — Москва, №1 Владивосток — Москва, №2 Москва — Владивосток, №391 Благовещенск —Чита.

«В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. О задержках поездов пассажиры проинформированы посредством смс-сообщений», — уточнили в ЗабЖД.

Пассажирам поездов №9 и №10 обеспечили питание на станциях Зилово и Чернышевск. Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила, что всем пассажирам, чьи поезда в связи с инцидентом на станции Бушулей прибывают и отправляются с задержкой, будет начислено 4000 баллов «РЖД Бонус».

В 16:05 по местному времени (10:05 мск) движение на станции Бушулей было открыто, а задержанные из-за ЧП пассажирские поезда запущены по своим маршрутам. Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). Транспортная прокуратура отметила, что угрозы экологической безопасности в результате аварии нет.

«На место выехал Могочинский транспортный прокурор, оперативно-следственная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.