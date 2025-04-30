В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения пожарных, тушивших лесные пожары. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК.

«По данным следствия, 23 апреля 2025 года трое сотрудников пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров, в Тунгокоченском муниципальном округе покинули место дислокации в лесном массиве и перестали выходить на связь», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент принимаются меры по определению местонахождения пропавших. Как уточняет «Сибирский экспресс», речь идет об Андрее Абрамове 1995 года рождения, Андрее Алекменском 2001 года рождения и Александре Назимове 2002 года рождения. Об их исчезновении сообщили в группе «Подслушано Тунгокоченский район» в социальной сети «Вконтакте» 27 апреля.

«Мы боимся, что они могут погибнуть в пожаре, по последней информации от местных жителей: у поселковой администрации посёлка Кыкер их забрал местный житель Колмагорцев Алексей, довез до речки Шемтер, дальше они шли сами, их бригада находится в 20 км от населенного пункта», — говорится в тексте сообщения.

Позднее, 24 апреля, четыре очага пожара было решено объединить в одну большую полосу из-за усиления ветра, отмечают авторы одного из постов группы. По их словам, пропавшие пожарные могли уйти в противоположную сторону от задымления.

В правоохранительных органах заявили, что получили сообщение об исчезновении трех мужчин лишь 28 апреля. Сестра одного из пожарных рассказала, что к поисковым работам приступили на четвертые сутки.

Местные СМИ отмечают, что в день поступления информации об исчезновении трех пожарных в полицию глава департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин ушел в отставку.