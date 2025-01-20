В машине, принадлежащей актеру Гоше Куценко, нашли тело женщины с резаными ранами. Об этом сообщил РБК источник, близкий к МВД. Информацию также подтвердили в территориальном отделе полиции.

В прокуратуре Москвы уточнили, что убийство произошло накануне. Труп женщины 30-35 лет с ножевыми ранениями обнаружили в «Запорожце» во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте.

«По предварительным данным, телесные повреждения погибшей нанес мужчина 1994 г.р., после совместного распития спиртных напитков», — сказано в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В прокуратуре добавили, что подозреваемый задержан.

Источник RT в правоохранительных органах отметил, что подозреваемый в убийстве женщины в Москве вскрыл авто неделю назад и жил в нем.

Столичный СК опубликовал видео с допросом задержанного, где он признается в преступлении.

«В процессе распития спиртных напитков у нас произошел конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых, потом затащил тело в машину», — сказал он.

«Комсомольская правда — Северный Кавказ» пишет, что Куценко находится на съемках в Ессентуках.