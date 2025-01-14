Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко убит в здании Министерства обороны в центре Москвы, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В здании Минобороны на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, подозреваемого в совершении преступления задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Собеседник РБК сообщил, основной версией является убийство по неосторожности, пистолетная пуля попала мужчине в голову.

«Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», — отметил источник.

Во Всероссийской федерации гиревого спорта сообщили RTVI, что информацию о гибели Фещенко получили из источников СМИ.

«Можем сказать только, что спортсмена знаем, но в составе сборной команды России он уже не выступал достаточно давно. В связи с чем подтвердить или опровергнуть данную информацию не можем. Увидели данную новость в телеграм-канале», — отметили в федерации.

Baza пишет, что на место прибыли сотрудники ФСБ и Военный Следственный комитет.