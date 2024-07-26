В Москве на Красной площади пытался покончить с собой 74-летний президент Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Волна» Владимир Арсеньев. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили «МК», Mash и Baza.

По их информации, инцидент с участием Арсеньева произошел возле Мавзолея. По данным Mash, сотрудники полиции оперативно «вмешались в процесс», пресекли действия президента ЦНИИ и оцепили территорию.

«МК» сообщает, что Арсеньев получил легкие ожоги, его госпитализировали. В свою очередь Mash утверждает, что мужчина почти не пострадал. «Его допрашивают», — говорится в публикации.

По словам очевидцев и работников ближайших торговых точек, Арсеньев ничего не скандировал ни во время своих действий, ни перед их началом. Окружающие сперва услышали «громкий хлопок, как от самодельной бомбы», после чего «повалил дым», пишет «МК».

«Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку», — рассказала очевидица произошедшего «Ленте.ру».

Почему Арсеньев пытался покончить с собой

Как отмечает «МК», Арсеньев мог совершить акцию в знак протеста против обвинений в срыве гособоронзаказа, которые выдвинули против него в 2023 году. В жалобе говорилось, что руководство ЦНИИ якобы вступило в сговор, чтобы задержать поставки вооружений. После этого на предприятии прошла проверка ФСБ, но доказательств вины руководителей предприятия найдено не было, утверждает издание.

Позже, пишет «МК», Арсеньев подал иск о защите чести и достоинства, но проиграл его. Автор жалобы также подал в суд встречный иск, который сейчас рассматривается в Нагатинском суде столицы, отмечает издание.

Как пишет Baza, «не так давно» Арсеньев написал заявление в Следственный комитет (СК), в котором сообщил, что ЦНИИ умышленно банкротят, не позволяя выполнить гособоронзаказ. По данным телеграм-канала, он рассказал, что в сентябре 2023 года, когда его предприятие «отгрузило» очередной заказ для Минобороны, цена на их изделие «каким-то образом» упала в два раза, с 10 тыс. рублей до 4,6 тыс. рублей. При такой цене, отмечал глава «Волны», ЦНИИ рискует обанкротиться.

По данным Baza, Арсеньев писал обращения с соответствующей жалобой в Минобороны, ФСБ и другие ведомства. «Ситуация пока никак не разрешилась», — отмечает телеграм-канал.

MSK1.RU со ссылкой на знакомого Арсеньева отмечает, что в ЦНИИ наблюдаются проблемы с выплатой зарплаты. По словам собеседника, сотрудники предприятия не получают заработную плату на протяжении по меньшей мере трех месяцев. Согласно сведениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП), у ЦНИИ есть несколько непогашенных задолженностей по оплате труда, отмечает MSK1.RU.