В зоне российско-украинского военного конфликта погиб Александр Белоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу. Об этом сообщил президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль на своей странице в фейсбуке (принадлежит Meta*). Спортсмену было 32 года.

Белоконь был мобилизован в ВСУ в марте 2023 года. В июне он получил серьезное осколочное ранение руки. Тем же летом Белоконь принял участие в ветеранских соревнованиях «Киев Несокрушимый», где завоевал чемпионский титул.

Белоконь был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, бронзовым призером Кубка Украины, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса страны. В 2020 году завоевал титул «Самого сильного человека Украины» в 95-й весовой категории.

В 2017 году Белоконь установил рекорд Украины по перемещению тягача с прицепом, заполненным людьми. Спортсмен в центре Одессы сдвинул с места и протянул на 47 см груз весом 15,7 тонны, из которых 13,3 тонн весил грузовик, а остальной вес приходился на находящихся в нем людей.

*деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена