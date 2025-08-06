Власти китайской провинции Гуандун с населением 126 млн человек из-за распространения передаваемого комарами вируса чикугунья ввели противоэпидемические меры, аналогичные тем, что действовали в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Аптеки Гуандуна теперь обязаны собирать паспортные данные покупателей лекарств от симптомов болезни, передавая их санитарным властям. В пандемийный период такая система учета помогала ограничивать перемещение зараженных и следить за сдачей ПЦР-тестов.

Продолжающиеся наводнения и высокая температура воздуха в Гуандуне формируют благоприятные условия для размножения переносящих вирус комаров. Только в городе Фошань за последние 30 дней выявлено более 7 000 инфицированных.

Хотя власти провинции пока не планируют вводить жесткий карантин, некоторые города соседних регионов уже установили особые правила для прибывающих из Фошаня. Им предписано двухнедельное самонаблюдение с обязательным обращением за медицинской помощью при первых симптомах болезни.

Кроме того, социальные работники обходят жилые кварталы, штрафуя тех, кто оставляет емкости с застоявшейся водой. Также для выявления потенциальных очагов размножения насекомых задействованы дроны. Одновременно ученые внедряют биологические методы контроля: в природу выпустили крупных комаров-хищников, которые не кусают людей, но уничтожают опасных сородичей, а также тысячи рыб, питающихся личинками комаров.

Чикунгунья — вирусная инфекция, переносимая комарами рода Aedes. Болезнь начинается остро с сильной лихорадки и сопровождается мучительными головной, суставными и мышечными болями, а также слабостью и тошнотой.

По данным специалистов, инфекция способна провоцировать тяжелые последствия, включая нарушения работы нервной системы, дегенеративные изменения мышц и проблемы с сердцем, в единичных случаях приводя к летальному исходу. Характерной чертой заболевания считается его затяжное течение — у значительной части пациентов симптомы сохраняются свыше 12 недель.

Эпидемия чикунгуньи первоначально охватила прибрежные регионы Индийского океана, где было зарегистрировано более 50 тысяч случаев заболевания, после чего начала стремительно распространяться в северном направлении. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в этом году во всем мире было зарегистрировано 250 тысяч случаев заболевания и 90 связанных с ними смертей.

В Роспотребнадзоре заявили РИА Новости, что держат на контроле ситуацию с вирусом. По данным ведомства в России завозных случаев нет, но риски завоза существуют.

В конце мая академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что переносящих смертельную лихорадку чикунгунья комаров заметили в Крыму и Краснодарском крае. Он отметил, что со стороны Минздрава настороженность существует, однако за этими насекомыми следят.