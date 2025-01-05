Китайское управление по контролю и профилактике заболеваний заявило 5 января, что в стране зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека. Позднее информацию подтвердил Роспотребнадзор, сообщив, что мониторит эпидемиологическую ситуацию в России. Ведомство предупредило, что вирус вызывает острые респираторные инфекции, в том числе бронхиолит и пневмонию. Особенную опасность он несет младенцам, пожилым и людям с ослабленной иммунной системой. Что известно о метапневмовирусе и что говорят вирусологи об исходящих от него угрозах — в материал RTVI.

Согласно сводке Роспотребнадзора, симптомы инфекции вполне обычны: насморк, кашель, высокая температура, затрудненное дыхание. Передается вирус воздушно-капельным путем — чихание, кашель, беседа на близком расстоянии. Лекарства от метапневмовируса нет, поэтому лечение сводится к облегчению симптомов и укреплению организма.

В разговоре с RTVI главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что вакцину против метапневмовируса не разрабатывали, так как не считали его значительным.

Альтштейн также сообщил, что метапневмовирус это старый, давно существующий вирус, но идентифицировали его только в 2001 году.

«Там есть еще один в этой группе — респираторно-синцитиальный вирус. Он довольно неприятный, против него есть вакцина. А против метапневмовируса вакцины нет. Но вакцину будут разрабатывать, если он получит какое-то особое распространение. Пока серьезных оснований делать вакцину я не вижу. Но не исключаю, что специалисты по вакцинам под влиянием тревожных известий могут приступить к разработке. Методы как сделать такую вакцину имеются, у нас опыт такой есть, особенно в центре имени Гамалеи», — заверил ученый.

Альтштейн подтвердил, что эффективных лекарств от инфекции — как нет и от гриппа, вызываемого другими респираторными вирусами.

«Вот против коронавируса есть лекарства, а против других нет, идет просто симптоматическое лечение», — рассказал вирусолог.

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова в разговоре с RT отметила, что не понимает причины паники вокруг метапневмовируса. Она отметила, что он известен давно и справляются с ним успешно. Главное, чтобы течение болезни не осложнялось бактериями, добавила Карпова.

Также вирусолог подчеркнула особенность вируса, которая делает его менее опасным чем вирус гриппа. Это количество молекул РНК, который у вируса гриппа восемь, а у метапневмовируса всего одна. В результате молекулы гриппа перемешиваются и образуют новые штаммы, приводя к эпидемиям, а в случае смешения геномов разных видов — и к пандемиям.

«Тут такого быть не может. То есть безумной изменчивости, как у вируса гриппа, здесь быть не может. Это хорошая новость, соответственно», — заключила Ольга Карпова.