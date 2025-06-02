Активист из партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова с возгласом «вали к своему брату предателю из России!», облил кефиром обозревателя канала «Соловьев Live» Бориса Якеменко. Инцидент произошел, когда ведущий выходил из церкви святого Андрея в Вознесенском переулке в Москве.

В партии это происшествие прокомментировали так: «Сегодня лимоновцы дали достойный ответ на нападки Якеменко и показали истинное отношение народа к паразиту внутри российского медиа. Он эксплуатирует патриотическую повестку, но патриотом вовсе не является, а в его словах ни капли правды. Якеменко — настоящий позор России».

Авторы Telegram-канал «Два майора» отметили, что Якеменко облили, когда он выходил из церкви Святого Андрея — единственного англиканского храма в Москве, «являющегося частью Восточного Архидиаконства Диоцеза в Европе провинции Кентербери Церкви Англии».

«И да, у нас в стране свобода вероисповедания. Но разведпризнак налицо. Спалился на каналах связи? Ну тогда это полностью может ответить на все вопросы, зачем Якеменко сеет раздор в стране и торпедирует патриотические инициативы», — говорится в после «Двух майоров».

Борис Якеменко — член Общественной палаты Российской Федерации, историк, ведущий программ «Наши» и «Утро Z» на канале «Соловьев Live». В последнее время известен своими громкими высказываниями про Евгения Пригожина, которого он называл «убийцей солдат», а его ЧВК — «головорезами и убийцами».

Его брат Василий Якеменко — основатель и лидер молодежных движений «Идущие Вместе» и «Наши». После ухода из политики в 2012 году Василий занялся бизнесом. Известно, что он переехал за границу: у него есть дом и земельный участок в Баварии.

Андрей Сергеев