Президент России Владимир Путин в преддверии выборов главы государства дал интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Текст опубликован РИА Новости, а полную версию видео можно посмотреть на телеканале «Россия 1». О чем говорил российский лидер — в материале RTVI.

О человеческой плоти и вампирах

Западные элиты, которые привыкли «столетиями набивать брюхо человеческой плотью», а карманы — деньгами, очень хотят сохранить существующее несправедливое положение на международной арене в международных делах, но им придется осознать, что «бал вампиров» заканчивается, заявил Путин Киселеву.

По его словам, он чувствует себя не вершителем мировых судеб, а человеком, который исполняет свой долг перед Россией, причем на виду у «многих людей в мире», следящих за тем, что происходит «в нашей стране и в нашей борьбе за свои интересы».

Путин напомнил о существовании так называемого золотого миллиарда богатейших и влиятельнейших людей планеты, который «на протяжении веков, 500 лет практически» паразитировал на других народах — в особенности Африки, Латинской Америки, Азии.

«Им, конечно, никто этого не забыл. У меня такое чувство, что даже дело не в руководстве этих стран, хотя это очень важно, а рядовые граждане этих стран сердцем чувствуют, что происходит. Нашу борьбу за свою независимость и истинный суверенитет они связывают со своими чаяниями на свой собственный суверенитет и независимое развитие», — подытожил российский лидер.

О равнении на Германию и роботах

По словам Путина, российская экономика растет, и этот факт зафиксирован международными организациями. По паритету покупательной способности Россия обогнала Германию и вышла на пятое место среди крупнейших экономик мира, утверждает он.

Однако между российской и германской экономиками по-прежнему существует большая качественная разница, проявляющаяся в их структуре, подчеркнул Путин.

«Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и [чтобы по ВВП] на душу населения у нас была достойная позиция — первое. И второе: чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной», — пояснил президент России.

Одна из главных экономических задач на сегодняшний день — это, по словам Путина, наращивание производительности труда в условиях кадрового дефицита за счет увеличения «инновационного начала» и повышения «плотности роботизации» как минимум до 1 тысячи роботов на 10 тысяч работников.

Чтобы решить возникающую в связи с этим проблему подготовки кадров, в 2024 году количество работающих в стране «современных инженерных школ» будет увеличено до 50, а в «ближайшие годы» — удвоено, заверил Путин.

О специальном органе для борьбы с санкциями

Россия успешно преодолевает западные санкции, и ей не требуется создавать специальный орган, который занимался бы урегулированием вопросов, связанных с импортозамещением и другими аспектами, связанными с этими ограничениями. Говоря об этом, российский лидер подчеркнул, что анализом ситуации занимаются правительство, Центробанк и Совет безопасности, усилий которых вполне достаточно.

«Мы живем в таком мире, который есть, и мы к нему приспособились. Мы понимаем, с кем мы имеем дело. И до сих пор, — это видно по результатам нашей работы, — действуем достаточно эффективно», — заключил Путин.

О расходах на цели из послания парламенту

Изложенный в послании парламенту план развития России был кропотливо разработан экспертным сообществом, специалистами из правительства и администрации президента, напомнил Путин, отвечая на вопрос о расходах на реализацию поставленных им целей и задач.

По его словам, расчет доходов и расходов по приоритетным направлениям, обозначенным в послании, проводился «именно на шесть лет».

«Все полностью вписывается в бюджетные правила и, на самом деле, носит достаточно консервативный характер, потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше», — рассказал Путин.

О справедливых налогах простыми словами

«Справедливое налоговое бремя» в России должно представлять собой прогрессивное налогообложение, заявил глава государства.

«Все-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают, если сказать простыми словами», — считает президент.

По его словам, планируется снизить налоговое бремя для многодетных семей и других социально уязвимых категорий граждан, а в отношении бизнеса, причем по его же собственной просьбе — окончательно определиться с системой налогообложения и «не трогать ее больше».

Эти вопросы прорабатывают правительство и Государственная дума, которые в ближайшее время должны представить свои предложения, добавил Путин.

О цене победы над Украиной

Если Россия откажется от проведения военной операции на Украине, это может быть чревато катастрофическими последствиями и кратным ростом потерь, заявил российский лидер. Так он ответил на вопрос Киселева о цене, которую страна готова заплатить за победу.

«Каждая человеческая жизнь бесценна, каждая. И потеря родного человека для семьи, для любой семьи, является огромным горем. Но вопрос в чем? <…> Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно, и у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего-четвертого сорта», — утверждает Путин.

По его словам, чтобы минимизировать человеческие потери, надо нарастить количество и мощность средств поражения, и работа в этом направлении уже ведется «семимильными шагами».

О переговорах с Киевом

Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, но теперь готова вести только диалог, основанный не на «каких-то хотелках», а на реалиях, сложившихся «на земле». Кроме того, по словам Путина, при проведении переговоров Россия должна быть уверена, что Украина не использует их как паузу для перевооружения.

Речь может идти только о «серьезном разговоре» с «прописанными гарантиями» безопасности для России, подчеркнул глава государства, признавшись, что «никому не верит» в вопросе заключения «честного договора».

О готовности к ядерной войне

С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, постоянно держа ракеты в состоянии боевой готовности, а ее ядерная триада «более современна, чем любая другая», но применение ядерного оружия возможно только в соответствии с российскими принципами, заявил Путин.

«Мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости», — сказал российский лидер.

Он допустил, что Россия может провести испытания ядерного оружия вслед за аналогичными испытаниями со стороны США. Путин напомнил, что Вашингтон не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), вынудив российскую сторону отозвать свою ратификацию «для соблюдения паритета».