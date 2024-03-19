США готовы начать переговоры с Россией и Китаем на тему контроля над сдерживанием ядерного вооружения «прямо сейчас, без предварительных условий». Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза организации.

Она отметила, что с момента начала боевых действий на Украине Россия вышла из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также стала применять риторику о ядерном оружии «безответственно».

В то же время, по оценке дипломата, Китай быстро наращивает и диверсифицирует свои запасы ядерного оружия. По мнению американского спецпредставителя, обе страны не желают участвовать в предметных дискуссиях о контроле над вооружением.

«Соединенные Штаты хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь «да» и сесть за стол переговоров», — заявила Томас-Гринфилд.

В МИД России подобные предложения американской стороны назвали «лицемерием и демагогией». В российском ведомстве пояснили ТАСС, что готовы обсуждать вопросы стабильности «только в едином комплексе» с акцентом на безопасность России.

«Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон», — отметили в дипведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» не стал отрицать возможность переговоров с США о ядерном разоружении. При этом он уточнил, что диалог возможен с условием обсуждения «комплекса тем безопасности».

Ранее в этот же день генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3. Он отметил необходимость договориться о соглашении, которое придет на смену прошлому документу.

В конце февраля Китай призвал все страны с ядерным оружием взять обязательства о неприменении данного типа вооружения. С таким предложением выступил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо на заседании в рамках недели высокого уровня конференции по разоружению в Женеве. В МИД России на это ответили, что любые вопросы в сфере международной безопасности надо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий», писал РБК.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о приостановке действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Как утверждал тогда глава государства, в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов, а НАТО желает нанести стратегическое поражение России. Кроме того, отмечал Путин, Североатлантический альянс хотел допуска своих инспекций на российские ядерные объекты.

США не признали выход России законным и считают, что Москва все еще обязана соблюдать условия соглашения.