С приходом зимы высшее военное руководство Украины начало признавать, что контрнаступление зашло в тупик, пишет The Washington Post (WP) в статье-расследовании о «глубоком участии» США в планировании боевых действий. Разногласия между Киевом и Вашингтоном возникли еще на этапе подготовки операции и дальше только усиливались, рассказали высокопоставленные источники на Западе и Украине.

Издание констатирует, что контрнаступление, которое планировалось «в атмосфере оптимизма», не дало ожидаемого результата, породило «трения и сомнения» между Киевом и Вашингтоном, а также «подняло более глубокие вопросы о способности Украины вернуть себе решающие по объему территории».

В начале 2022 года решимость Запада достигла пика, Украина была очень уверена в себе, а ее президент Владимир Зеленский предсказывал «решающую победу», напоминает WP. Сейчас же «на всех фронтах царит неопределенность, моральный дух на Украине ослабевает, внимание мирового сообщества переключилось на Ближний Восток», и даже среди сторонников Киева растет нежелание дальше вкладываться в «это опасное дело».

«Почти на каждом этапе контрнаступления ожидания и результаты разошлись, Украина перешла к медленному наземному походу, в ходе которого смогла вернуть себе лишь кусочки территории», — пишет газета.

WP выяснила, что план контрнаступления разрабатывался украинскими, американскими и британскими военными в ходе восьми «кабинетных учений», в том числе с использованием специального программного обеспечения для моделирования ситуации на поле боя и логистических расчетов.

Украинский военный чиновник заявил WP, что кабинетные компьютерные учения не работают. «Все эти методы… Их можно аккуратно взять и выбросить, понимаешь? Потому что сейчас это так не работает», — пояснил он.

«Украинские солдаты вели войну, не похожую ни на что, что когда-либо переживали силы НАТО: крупный конвенциональный конфликт с траншеями в стиле Первой мировой войны, вездесущими дронами и другими современными инструментами — и без превосходства в воздухе, которое американские военные имели в каждом современном конфликте, где участвовали», — описывает ситуацию газета.

МиГ-29 против Су-35

«Вашингтон просчитался в том, насколько быстро ВСУ можно превратить в боевую силу западного образца. <…> Украине предстояло воевать так, как ни одна страна НАТО никогда бы не подумала, — без эффективной силы в воздухе», — пишет газета.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник напомнил, что устаревшие истребители МиГ-29 способны обнаруживать цели в радиусе 65 км и вести огонь на расстоянии около 30 км, тогда как российские Су-35 распознают почти за 150 км и сбивают их со 120 км. «Вот почему мы так упорно боролись за F-16», — пояснил собеседник WP.

В Вашингтоне считали, то даже несколько F-16 стоимостью $60 млн «съедят» средства, которые можно потратить на покупку транспорта, средств ПВО или боеприпасов. Американские военные были убеждены, что эти самолеты не обеспечат того превосходства в воздухе, на которое рассчитывали украинцы.

«Если бы даже мы смогли подготовить группу пилотов F-16 за три месяца, их бы сбили в первый же день, потому что российская противовоздушная оборона очень надежна и очень эффективна», — пояснил высокопоставленный представитель Минобороны США.

Сорванные сроки

Американские солдаты чаще всего готовятся к так называемым «общевойсковым операциям» больше года, но план по Украине предусматривал сокращение этого срока до нескольких месяцев.

Источник в администрации Белого дома рассказал WP, что было решено сменить тактику чередования артиллерийских ударов и медленного продвижения пехоты на принцип «сражаться и стрелять одновременно». Предполагалось, что прошедшие обучение бригады будут продвигаться вперед при поддержке бронетехники и артиллерии. Собеседник газеты описал это как «своего рода симфонию».

По данным WP, в ходе планирования представители Украины и США «временами резко расходились во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков». Пентагон хотел начать наступление в середине апреля, чтобы помешать России продолжать укрепление ее позиций, а украинцы колебались, говоря, что не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки. В результате сроки начала атаки постоянно откладывались, и это сильно беспокоило Вашингтон.

Участвовавший в планировании операции представитель администрации Белого дома рассказал, что почти месяц украинские военные обещали вот-вот выдвинуться, но потом они словно «как-то переключились психологически» и «внезапно подумали: а давайте проверим все еще раз — убедимся, что нам комфортно».

Грязь и другие обстоятельства

Украинские источники WP утверждают, что Киев был готов начать контрнаступление в согласованные сроки, но «произошло много событий». В частности, обещанная Западом техника была доставлена с опозданием, и многие машины прибыли непригодными к бою. Высокопоставленный военный в качестве примера заявил, что они получили лишь 15% от обещанных пусковых установок MCLC, необходимых для дистанционного «прорезания» проходов через минные поля.

Американские источники WP при этом утверждают, что украинцы получили все обещанное и вовремя. В некоторых случаях, по их словам, Украина не смогла развернуть критически важное для наступления оборудование, держа его в резерве или распределяя по подразделениям, которые не участвовали в наступлении.

Кроме того, украинские собеседники WP назвали причиной отсрочки контрнаступления плохую погоду. В середине 2022 года, когда планировалась операция, невозможно было спрогнозировать, какой будет весна 2023-го. В итоге снег лежал дольше обычного, потом пошли затяжные ливни, и передвижение тяжелой техники стало невозможным до тех пор, пока почва достаточно не просохнет.

Битва сценариев

Американские военные чиновники были уверены, что лобовая атака на российские позиции возможна с теми войсками и вооружением, которые имелись у Украины. Их расчеты сводились к тому, что ВСУ за 60-90 дней могут достичь Азовского моря и перерезать российским войскам сухопутный путь в Крым. По словам официальных лиц США, моделирование предсказывало тяжелые и кровопролитные бои с потерями 30-40% солдат и техники.

Разведка США, по данным WP, строила более пессимистичные прогнозы, чем военные, оценивая шансы на успех контрнаступления как 50/50 из-за прочной и многоуровневой системы укреплений, которую Россия создала за зиму и весну. Военные же утверждали, что разведка не учитывает огневую мощь поставленного Киеву вооружения и волю украинцев к победе.

США настаивали на массированном наступлении через контролируемые Россией территории к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный путь из России в Крым, но украинское руководство считало, что войска должны пойти в атаку в трех отдельных точках на линии фронта — на Мелитополь, Бердянск и Бахмут.

«Это не наша война»

По словам высокопоставленного британского чиновника, Залужный предполагал, что большая протяженность линии фронта (свыше 950 километров) станет проблемой для России, в том числе логистической. На Западе считали этот подход неверным, видя в нем уменьшение огневой мощи ВСУ в любой отдельной точке.

«Американцы уже давно сомневаются в мудрости решения Киева держать силы вокруг Бахмута. Но Зеленский при поддержке Залужного настаивал на необходимости нанести там удар по российским войскам в рамках контрнаступления. Для этого главком ВСУ оставил под Бахмутом больше сил, чем на юге, включая самые опытные подразделения, чем разочаровал США», — пишет WP.

По ее данным, Киев считал необходимым вести ожесточенную борьбу в районе Бахмута, потому что иначе Россия попытается вернуть часть Харьковской области и продвинуться в Донецкую, чтобы захватить весь регион. Запад беспокоило как минимум то, какое количество снарядов тратится там ежедневно.

Тем не менее американцы уступили украинцам. «Они знают местность. Они знают русских. Это не наша война. И нам пришлось как бы смириться с этим», — прокомментировал это решение высокопоставленный американский чиновник.

Отрезвляющие вопросы о будущем

Газета пишет, что многие на Украине и на Западе недооценили способность России «оправляться от провалов на поле боя и использовать свои давние сильные стороны — живую силу, мины и готовность жертвовать жизнями в масштабах, которые могут себе позволить лишь немногие другие страны».

Также источники WP утверждают, что по мере приближения запланированного начала наступления Киев стал выражать опасения по поводу ожидаемых «катастрофических потерь». Американские чиновники при этом настаивали, что без «решительного нападения» потери в конечном итоге будут выше.

В итоге «неубедительные и обескураживающие» месяцы после начала контрнаступления поставили перед союзниками Украины «отрезвляющие вопросы о будущем», поскольку Зеленский продолжает настаивать на продолжении боевых действий до возвращения к границам 1991 года.

«Это потребует многих лет и много крови, если вообще возможно. Готова ли Украина на это? Каковы будут последствия для рабочей силы? Экономические последствия? Последствия для поддержки Запада?» — заявил WP представитель британской спецслужбы.