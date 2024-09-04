США ввели санкции против главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян из-за «попыток вмешаться в американские выборы в 2024 году». Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

В документе Симоньян охарактеризована как «центральная фигура в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния».

«Тю. Проснулись!», — прокомментировала Симоньян это решение в своем телеграм-канале.

Под ограничения также попали сам телеканал RT и несколько его топ-менеджеров, агентства Sputnik и Ruptly, а также АНО «Диалог» и его руководитель Владимир Табак.

По мнению американских властей, все они участвовали в кампании по распространению дезинформации с целью вмешательства в президентские выборы в США, которые состоятся 5 ноября.

«Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, в том числе генеративный искусственный интеллект (ИИ), дипфеки и дезинформацию, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов», — говорится в заявлении американского Минюста.

Кроме того, ранее в этот день ведомство предъявило обвинение двум сотрудникам RT по делу о мошенничестве на $10 млн. По версии генпрокурора США Меррика Гарланда, они причастны к созданию и распространяю среди американской аудитории контента «со скрытыми посланиями правительства России».

Гарланд заявил, что RT и сотрудники телеканала, включая обвиняемых — Константина Калашникова и Елену Афанасьеву — взаимодействовали с интернет-деятелями, «передав им почти $10 млн для распространения пророссийской пропаганды и дезинформации через социальные сети».

«Тайные попытки посеять раскол и обманом заставить американцев невольно воспринимать иностранную пропаганду представляют собой нападение на нашу демократию», — заявил глава ФБР Кристофер Рэй.

Как утверждает прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, Калашников и Афанасьева якобы «руководили операцией из Москвы, используя подставных лиц и компании». Жертвами схемы, по заявлению прокурора, «стали американцы, которые получали российские сообщения, не подозревая об этом».