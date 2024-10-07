Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил «Ленте.ру», что идея ввести штрафы за оскорбление учителей в России не просто назрела, а уже перезрела. По его словам, неподобающее отношение школьников и их родителей к педагогам уходит корнями в решение признать образование сферой услуг.

«Это концептуально неверно, потому что услуга — это когда вы делаете для заказчика то, что он считает нужным, но понятно, что ученики или их родные и близкие не могут в полной мере знать, что им на самом деле нужно. В рамках проведения этой ложной идеи в жизнь права учителей ограничены настолько, что они, по сути, оказались вовсе бесправными», — рассуждает Вассерман.

По мнению депутата, из-за представления об образовании как об услуге педагоги не могут эффективно поддерживать дисциплину на уроках и проявлять строгость. Это, в свою очередь, ведет к снижению качества образования в стране, утверждает Вассерман.

Законопроект о введении административной ответственности и штрафных санкций за оскорбление педагогов, с которым ознакомился RTVI, разработан для защиты учителей от хамства со стороны детей и их родителей. Авторами инициативы выступили зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Они предлагают за оскорбление педагогов штрафовать:

граждан — на сумму от 5 до 20 тысяч рублей,

должностных лиц — на сумму от 50 до 100 тысяч рублей,

юрлиц — на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

За неподобающие высказывания в адрес учителей в интернете штраф будет выше:

для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей,

для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей,

для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

«К огромному сожалению, сегодня государство никак не защищает педагогов от хамства учеников и их родителей. Жалоб от педагогов поступает очень много, и все они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей», — отметил Сергей Миронов.

В Минпросвещения и Минюсте поддержали инициативу. Сейчас документ направлен на отзыв в Верховный суд и правительство.