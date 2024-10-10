При составлении рейтинга лучших университетов мира прежде всего учитываются политические причины, заявил RTVI член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так депутат прокомментировал отсутствие российских вузов в топ-100 нового рейтинга британского журнала Times Higher Education (THE).

Всего в первую тысячу рейтинга THE вошло 15 российских университетов — на один меньше, чем в прошлом году. Самую высокую позицию занял МГУ, расположившись на 107-м месте (годом ранее вуз занимал 95-ю строчку). Физтех оказался в промежутке с 251-е по 300-е места, МГТУ им. Баумана — с 351-го по 400-е места, МИФИ и СПбПУ — с 501-го по 600-е места. Из региональных российских вузов наивысшую позицию в рейтинге занял Томский государственный университет, попавший в шестую сотню.

«Политики во всех этих рейтингах не много, а очень много. Понятно, что во всех этих рейтингах учитывается, прежде всего, то, кого по политическим причинам надо поощрить, а кого обходить», — сказал Вассерман.

Депутат обратил внимание на значительное несоответствие критериев, на которые ориентируются составители таких списков, российским «традициям». Вассерман привел в пример критерий, оценивающий число заграничных студентов.

«Понятно, что сейчас, после того как коллективный Запад сократил взаимодействие с нами и пытается принудить к тому же нормальные страны, естественным образом число иностранных студентов в наших вузах падает. Но падает не потому, что меньше студентов хотят учиться, а потому что этому желанию создаются искусственные препятствия», — пояснил он.

В качестве другого примера Вассерман назвал роль, которую играет в западных рейтингов системах эндаумент — финансирование университетов бывшими студентами напрямую либо через деловые структуры.

«У нас традиции эндаумента просто нет, ей неоткуда было взяться. И, кроме того, по многим историческим соображениям у нас вообще считаются предпочтительными различные государственные формы финансирования. Это не всегда идеально», — порассуждал депутат.

Вассерман выразил мнение, что значительную роль в финансировании вузов должны играть «те, кто нуждаются в их выпускниках». Он напомнил, что подобная форма поддержки была реализована в СССР в формате государственного распределения.

«Вот этого самого эндаумента у наших вузов нет, и этого уже самого по себе достаточно, чтобы их в западных рейтингах ставили ниже», — отметил член думского комитета по просвещению.

Главным показателем качества работы вуза Вассерман назвал процент выпускников, которые устроились на работу по специальности после выпуска.

«И насколько мне известно, наши вузы по этому показателю находятся на достаточно высоких местах в различных мировых рейтингах. Все остальные показатели этих рейтингов можно считать второстепенными», — заключил депутат.