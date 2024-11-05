Признание Международной ассоциации интеллектуальных игр* (IAIS*) нежелательной в России никак не повлияет на турниры «Что? Где? Когда?», поскольку это не единственная организация, которая их устраивает. Об этом заявил RTVI депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он напомнил, что признанная нежелательной ассоциация возникла во время пандемии коронавируса, когда были приостановлены все соревнования по спортивным версиям интеллектуальных игр. По словам Вассермана, эта организация продолжала проводить турниры «до того, как закончились все карантины».

«Но существует Международная ассоциация клубов “Что? Где? Когда?”, которая, собственно, и вела все эти спортивные соревнования раньше. И это лишь значит, что она снова возьмется за организацию всех соревнований», — сказал депутат.

Вассерман отметил, что в организации таких турниров в России сейчас также активно участвует общество «Знание». Вероятно, оно будет делать это и в дальнейшем, полагает депутат. «Словом, свято место пусто не бывает», — заключил Вассерман.

5 ноября Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS*, Международная ассоциация интеллектуальных игр*), зарегистрированной в Лихтенштейне. В обосновании такого решения ведомство указало, что организация распространяет информацию, «направленную на дискредитацию» российских властей и их политики, а также участвует в «пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России».

В Генпрокуратуре добавили, что в соответствии с собственным регламентом IAIS* отстраняет от соревнований участников, поддерживающих военные действия России на Украине, а также запрещает российским и белорусским командам выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах.

В компании «Игра-ТВ», которая владеет правами на «Что? Где? Когда?», заявили «Газете.Ru», что IAIS* незаконно использует бренд телеигры «с момента основания».

«Эта организация на протяжении многих лет с момента своего создания незаконно использует названия «Что? Где? Когда?», «Спортивное Что? Где? Когда?», «Брэйн ринг», проводит чемпионаты и турниры по этим играм. Мы не имеем никакого отношения к деятельности этой организации. При этом официальные чемпионаты России по игре «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг», многочисленные турниры и чемпионаты областей и городов проводятся по нашей лицензии», — сказала руководитель пресс-службы «Игра-ТВ» Виктория Селиванова.

Международная ассоциация интеллектуальных игр* является организатором спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и родственных им игр за пределами России — в странах Европы, Азии и Северной Америки. Она объединяет более 200 участников соревнований. Ассоциация была создана в 2021 году из-за недовольства политикой руководства Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?»

* признана в России нежелательной организацией