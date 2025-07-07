Около 59% россиян не поддержали идею о налоге на тунеядство, 33% одобрили ее, 8% не смогли определиться. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян.

Речь идет о налоге, который должны были бы платить все россияне трудоспособного возраста, у которых нет официальной работы.

Против этой меры выступили в основном молодые люди, родившиеся после 2001 года. Их доля составила 76%. 19% опрошенных поддержали инициативу, а 5% заняли нейтральную позицию.

Люди, родившиеся в 1948—1967 годах, разделились во мнениях: 44% были за налог на тунеядство, 47% — против. 9% затруднились с ответом.

Большинство людей негативно относятся к тунеядцам. 57% опрошенных заявили, что не одобряют такой образ жизни. 36% выразили нейтральное отношение. Лишь 4% признались, что воспринимают тунеядцев скорее положительно.

При этом 13% опрошенных граждан заявило, что если бы они могли жить и не работать, то воспользовались этой возможностью. Отказались быть тунеядцами 80% респондентов — они готовы работать при любом раскладе. 7% не определились в этом вопросе.

Во время опроса респондентов спросили, нужно ли в России принять закон, который наказывал бы трудоспособных граждан за уклонение от работы, напомнив о существовавших в СССР строгих мерах против тунеядцев.

Мнения разделились: 45% опрошенных поддержали эту идею, 46% выступили против, а 9% затруднились ответить. Результаты почти не изменились по сравнению с данными 2015 года, которые ВЦИОМ получил десять лет назад.

Большинство россиян (46%) считают тунеядцами тех, кто не работает и ничего не делает. Вторая по популярности точка зрения (24%) — что тунеядцы это люди, которые живут за счет государства, родственников или семьи.

Почти столько же (22%) считают тунеядцем человека без целей, который «прожигает жизнь» и ни к чему не стремится. Каждый десятый (9%) ассоциирует тунеядство с паразитическим и маргинальным образом жизни, связанным с алкоголизмом и наркоманией. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

В мае портал SuperJob представил результаты опроса о введении налога на профессиональное безделье. Идею поддержали лишь 17% россиян, против выступили 63%. Россиян, в частности, волновал вопрос, из каких средств оплачивать такой налог, если человек не работает: «С денег отца/мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?». Каждый пятый затруднился с оценкой инициативы.

Россияне предпочитают, чтобы для тунеядцев вводили более строгие меры наказания, чем просто налог, который может затронуть каждого, заявил «Ведомостям» директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Осенью 2024 года директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов заявлял, что около 6,5 млн россиян могут быть заняты в теневом секторе экономике (то есть работать неофициально), преимущественно в сфере услуг.