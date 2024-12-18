Соотношение количества разводов и заключаемых браков в России в 2024 году достигло максимального значения — восемь к десяти. По этому показателю страна вышла на третье место в мире, заявила советник главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова, передает ТАСС.

По словам Михайловой, в основе такой статистики лежит системный тренд, связанный со снижением ценностной значимости института официального брака.

«Это тренд не сегодняшнего дня, он долгосрочный, но сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», — добавила она.

В июне 2023 года газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщала, что самое большое количество разводов на тысячу браков регистрируется в регионах Северного Кавказа.

Лидером по этому показателю в 2022 году стала Республика Ингушетия — 2542 развода на 1000 браков. Следом идут Чечня (2069 разводов на 1000 браков), Дагестан (1967), Карачаево-Черкесия (1520) и Северная Осетия — Алания (1390).

Реже всего люди разводились в Туве (452 развода на 1000 браков), Санкт-Петербурге (462), Москве (468), на Чукотке (511) и в Татарстане (522). Всего за прошлый год в России поженились 1,05 млн пар и разошлись 682.850 — прирост к 2021 г. составил 12,4 и 5,7% соответственно.