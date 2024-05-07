Вдова добровольца и военного корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли (позывной «Техас») рассказала RTVI подробности расследования убийства мужа в Донецке. По ее словам, в деле появился первый обвиняемый. Что известно об обстоятельствах и расследовании убийства 64-летнего американца, который воевал на стороне ДНР, — в материале RTVI.

Как «пропал» Бентли

Жена Бентли рассказала, что днем 8 апреля она вместе с мужем приехала «по личным делам» в исполком Петровского района Донецка, в котором пара проживала последние несколько лет. В этот момент начался обстрел со стороны ВСУ. Рассел, как утверждается, пошел узнать о том, нужна ли помощь раненым, после чего пропал. В то же время исчезла белая «Нива» военкора, которая была припаркована возле автобазы.

Режиссер и руководитель киностудии «Русский час» Александр Коробко, близкий к семье Бентли, написал на своей странице во «ВКонтакте», что «от свидетелей известно, что [Бентли] «взяли люди в камуфляже, военной форме»», решив, что тот «шпион».

«Но это — хороший вариант, значит — разберутся и отпустят. Хуже, если его взяли «оборотни» в форме. Такие тоже есть», — добавил он.

МВД ДНР объявило Рассела Бентли в розыск спустя четыре дня после пропажи, 12 апреля. Ведомство сообщало, что 64-летний военкор был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки и имел при себе сумку зеленого цвета. На его плече была набита татуировка в виде стрелы. По словам жены Бентли Людмилы, при себе у ее мужа был российский паспорт, военный билет и портмоне с деньгами и банковскими картами.

Последний пост, который 8 апреля опубликовал сам Бентли, посвящен тому, что он вернулся в социальную сеть X (бывший Twitter), в которой был заблокирован с 2015 года.

По факту исчезновения «Техаса» было возбуждено уголовное дело, а ситуация была взята «на контроль» администрацией президента, сообщал телеграм-канал батальона «Восток», где Бентли служил с 2014 по 2017 год. К поискам военкора подключили ФСБ, писало издание Daily Storm со ссылкой на УМВД Петровского района Донецка. «Нашими руководителями для оказания помощи было сообщено в управление ФСБ и в Следственный комитет, они занимаются поисками», — заявили в ведомстве.

15 апреля Людмила Бентли сообщила, что получила «достоверную и подтвержденную» информацию об обстоятельствах «исчезновения» мужа. Она рассказала, что Рассела «жестко» задержали 8 апреля и «продолжают незаконно удерживать» военные из 5-й танковой бригады. По ее словам, задержание «Техаса» произошло в Петровском районе Донецка.

«Призываю всех сделать всё возможное для спасения моего мужа, нашего «Техаса»: от обращений к Аппарату Главы ДНР, в Администрацию Президента РФ, к руководству Министерства Обороны и Генштаба до первых лиц в Следственный Комитет, ФСБ, в Генпрокуратуру и МВД <…> Возможно, у нас с Вами очень мало времени», — написала Людмила Бентли.

Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на источник, близкий к главе ДНР Денису Пушилину, писал, что «кому-то» из группы военных, которые задержали «Техаса», «показалось», что тот снимал российскую военную технику.

«Начались предъявы. <…> Один из военных обвинил американца в том, что в Донецке часто прилетает в места, где перед этим побывал «Техас»», — сказал собеседник канала.

Как утверждают собеседники «Кремлевской табакерки», затем Бентли якобы был изнасилован, после чего «один из офицеров сказал, что отпускать американца уже нельзя».

Обстоятельства убийства

19 апреля председатель «Общественной палаты ДНР» Александр Кофман сообщил о гибели Бентли. «Информацию получил от супруги «Техаса», Людмилы, ей сообщили, что анализ ДНК подтвердил совпадение с Расселом», — рассказал он.

О гибели Бентли также написала главред RT Маргарита Симоньян. «Реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших», — говорится в сообщении в телеграм-канале журналистки.

Вдова Бентли рассказала Daily Storm, что ее мужа задержали «полностью экипированные военные». Со ссылкой на свидетелей она утверждает, что пятеро офицеров надели мешок на голову ее мужа, посадили в машину и увезли в некое место, где убили военкора и взорвали его тело, чтобы «замести следы».

«Его вывели с остановки на автобазе со связанными сзади руками. Один из них с матом кричал: «Я тебя буду убивать! Ты будешь падать — я тебя снова буду убивать!» <…> Это совершили какие-то неадекватные люди в военной форме, которые недостойны ее носить и называться своими», — рассказала изданию вдова покойного военкора.

Расследование

2 мая адвокат проект WarGonzo военкора Семена Пегова опубликовал разговор с адвокатом вдовы Бентли. В нем защитник рассказал, что уголовное дело о смерти военкора передали в Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК).

«Москва придает ему очень большое значение <…> Следователи дело забрали из местного военного комитета и передали в центральный», — пояснил юрист.

По словам адвоката, подозреваемые в совершении убийства «носят погоны». Они были задержаны и начали давать признательные показания. Также назначена судебно-медицинская экспертиза по останкам военкора.

Вдова «Техаса» разместила на своей странице во «ВКонтакте» публикацию ополченца Влада Филина, в которой приведены подробности расследования убийства военкора. В сообщении утверждается, угнанную от автобазы белую «Ниву» нашли взорванной и сгоревшей на кирпичном заводе в Петровском районе Донецка, «почти на линии фронта».

Как пишет Филин, тело Рассела сгорело, внутри «Нивы» были обнаружены «подброшенные» останки военкора, их вывезли из Донецка на экспертизу ДНК. По словам ополченца, вдова «Техаса» забрала из автомобиля разбитый смартфон мужа до угона машины, после чего передала его следствию.

«Фото, видео и исходящих звонков после 16.15 8 апреля в нем обнаружено не было. Если бы они были, телефон сохранили бы как доказательство вины», — говорится в публикации.

Как пишет Филин, «Техас» был похищен военнослужащими 5-й бригады, при этом «вину подчиненных взял на себя командир». Два уголовных дела — об исчезновении и убийстве — были объединены в одно и взяты под контроль ГВСУ СК из-за «большого общественного резонанса». По словам Филина, «Донецк пытался замять» ситуацию, но «Москва не дала».

В разговоре с RTVI Людмила Бентли заявила, что один из задержанных, которого зовут Виталий, находится под стражей в статусе обвиняемого. «Может, они кого-то еще задержали, но мне об этом не известно», — добавила она.

На вопрос о том, удалось ли добиться выдачи останков Рассела, вдова военкора ответила отрицательно. До этого Людмила опубликовала обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возращении останков мужа для захоронения.

«Все знают, что как только ты обращаешься напрямую к Владимиру Владимировичу Путину, все проблемы решаются. <…> Я живу, как в аду уже вторую неделю. Это не то слово, это больше, чем ад. Происходит именно противодействие <…> Я знаю, что останки видели, а мне говорят, что останков нет. Это как? Что-то немыслимое происходит <…> Помогите, чтобы мой муж нашелся, а виновные были наказаны», — говорит в обращении вдова военкора.

В разговоре с RTVI Людмила сказала, что предоставит подробности по вопросу о выдаче останков и реакции властей на обращение, когда «будет больше информации».

Говоря о выплатах, которые положены в связи с гибелью Бентли, вдова военкора сказала, что «даже еще не думала об этом».

«Мне главное — получить останки мужа и похоронить его по-христиански», — подчеркнула она.

Что говорят об убийстве Бентли блогеры и журналисты

Замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский (позывной «Скиф»):

Мы очень тщательно оберегаем нашу армию от любой дискредитации. Так тщательно, что даже до стерильности, забыв напрочь такое понятие, как конструктивная критика, которая вроде бы должна делать мир лучше. Мне кажется, что наши усилия над собой, а порой и вступание в сделку с совестью должны быть вознаграждены примерным наказанием тех, кто убил Рассела Бентли. Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своем хозяйстве.

Вскоре после публикации этого сообщения Ходаковский удалил его. Репост сохранился в канале батальона «Восток». Представители батальона написали, что «Скиф извиняется за необходимость убрать публикацию». «Он очень ценил Рассела и на время позволил себе забыть, что президент назначил его на официальную должность, которая совсем не предусматривает того, чего не предусматривает», — говорится в сообщении.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев:

Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев:

Не будут найдены и наказаны виновные по этим делам — приготовьтесь к тому, что будут другие дела. Причем обратите внимание, в СМИ всплывают истории только медийных людей, а сколько немедийных, о которых мы не знаем?

Телеграм-канал «Тринадцатый»:

Погиб? <…> А вот лично у меня совсем другая информация! Хватит молчать, наберитесь уже наконец смелости сказать правду! Кто его убил? Кто за это ответит?

Военный блогер Alex Parker Returns:

Похитили местного американского добровольца, перегнули палку и убили. Сейчас пытаются замять и рассказывают что умер сам. Как обычно тяга к справедливости, правде и бескорыстность привели к печальному результату.

Военкор Роман Сапоньков:

В Донецке кто-то из силовиков убил американца Рассела Бентли с позывным «Техас». По части бардака и анархии новые республики порой напоминают Чечню начала нулевых. Каждый раз Донецк проезжаю с облегчением, что не встрял ни во что.

Военкор Александр Сладков:

Самый лучший американец. Потеря для ДНР. Моя личная потеря. Это был настоящий мужчина, приехавший воевать за Донбасс, и он воевал, никогда не давал заднюю.

Автор телеграм-канала «Возле войны» Наталия Курчатова:

Все причастные к боевым действиям знают, что злоупотребления положением со стороны людей с оружием бывают. Немногие из этих «всех» решаются бороться с ними в рамках системы, в закрытом режиме. Ещё меньше тех, кто пытается осторожно, по принципу «не навреди», указывать на проблему. Но лишь единицы добиваются результатов.

На сегодняшний день такое положение дел привело, во-первых, к гибели человека, во-вторых — к тому, что недружественные России информационные помойки уже понесли по морям-по волнам эту историю в самом что ни на есть дискредитирующем армию России и наше государство ключе. Проблема, с которой надо было разбираться еще позавчера, попросту лопнула, как перезрелый гнойник.

Телеграм-канал «Синяя Z Борода»:

Его смерть при таких чудовищных обстоятельствах, о которых все кто надо знают — огромный репутационный удар. Выглядит это всё очень херово в глазах тех, прямо скажем, немногочисленных иностранцев, которые готовы приехать и поддержать Россию.

Телеграм-канал «НгП раZVедка»:

Виновников в смерти российского гражданина Рассела Бентли следует покарать, их имена известны слишком многим, чтобы это получилось спустить на тормозах, как принято у отдельных бандосов.

Член СПЧ Марина Ахмедова:

Мне, конечно, жаль, что в наших рядах затесались такие исключительные военные. Но именно исключить из армии и наказать, проведя расследования, их и нужно. Из армии и в тюрьму, если все подтвердится. Ведь Рассел погиб. И не просто погиб, а был убит, как утверждает его жена.

Много ли американцев приезжает к нам в Россию для того, чтобы помочь? Надо было ценить того одного, который приехал.

Что известно о «Техасе»

Бентли (полное имя Рассел Боннер Бентли III) родился в 1960 году в городе Остин (американский штат Техас) в богатой семье. Бросив школу, работал на заводе сварщиком, затем пошел в армию и три года служил армейским инженером, в том числе в Германии. Уволившись из армии, работал официантом в ресторане своих родителей и играл в локальной рок-группе.

В 1990 году Бентли перебрался в штат Миннесота, некоторое время работал лесорубом, потом занялся продажей марихуаны и выступал за ее легализацию. Тогда же от местной партии сторонников легализации участвовал в выборах в Сенат, набрав 1,65% голосов.

В середине 1990-х Бентли побывал на Кубе, где решил, что он «коммунист, готовый бороться за социализм». В 1996 году его арестовали в США и приговорили к пяти годам и трем месяцам тюрьмы за наркоторговлю и отмывание денег.

В 1999 году, незадолго до окончания срока, Бентли провалил тест на наркотики, сбежал из тюрьмы и восемь лет провел в бегах. В 2007 году его задержали и отправили в тюрьму с максимальным уровнем контроля над заключенными, откуда он вышел в 2008-м.

После новой отсидки Бентли вернулся в Остин. В 2013 году он работал арбористом (занимался обрезкой деревьев), жил в съемной комнате, не имел никаких сбережений и хотел «найти что-то настоящее и значимое в своей жизни». Он читал сайты, объясняющие разные события через конспирологию, впоследствии вступил в несколько групп на фейсбуке*, поддерживающих Владимира Путина и Россию в конфликте с Украиной.

В 2014 году Бентли с пересадкой во Франкфурте прилетел в Россию. По его словам, он «продал все, что у него было, чтобы купить билет». Американец побывал в Москве, Ростове-на-Дону и Волгограде, затем на автобусе прибыл в Донецк. Выбрав себе позывной «Техас» по прежнему месту жительства, он несколько месяцев воевал в ДНР в составе бригады «Восток» Александра Ходаковского, затем стал волонтером и блогером.

В 2015 году Бентли принял православие, в 2016-м познакомился со своей будущей женой Людмилой Захаровой — учительницей английского из Донецка. В 2021 году получил паспорт гражданина России.

Весной 2015 года «Техас» впервые появился эфире российского государственного СМИ, дав интервью одному из подразделений Russia Today. За 10 лет жизни в ДНР он нередко выступал в радио- и телеэфирах. Также вел записи в соцсети X (бывший Twitter), но с 2015 года его аккаунт был заблокирован. Также у «Техаса» был свой канал на YouTube, который также заблокировали в 2022 году.

*Facebook принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена