В Ленинградской области возбудили уголовное дело после визита членов организации «Русская община» в квартиру во Всеволожске, где затем случился пожар. После него в квартире нашли тело погибшего мужчины, уроженца Армении. Также была госпитализирована женщина, которая, спасаясь, выпрыгнула из окна и получила травмы.

Как пишет 47news, Следственный комитет (СК) Ленобласти возбудил дело по двум статьям — о незаконном проникновении в жилище (ст. 139 УК) и о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). События, которые этому предшествовали, произошли в ночь на 4 мая на улице Ленинградской.

Примерно за 20 минут до полуночи в областное МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного дома. Огонь потушили в 00:35, о чем в тот день отчиталось ведомство. В сообщении говорилось, что двух человек спасли с помощью специального устройства, еще 15 человек эвакуировали. Информации о пострадавших на тот момент не было. Позднее в своей сводке МЧС назвало этот пожар техногенным.

В горевшей квартире обнаружили тело погибшего, пишет «Фонтанка». «Предположительно, это 37-летний гражданин Армении, приехавший в Россию на заработки», — говорится в статье. В материале также сообщается, что в больницу попала 24-летняя приезжая из Сочи, которая не смогла покинуть помещение через дверь и выпрыгнула из окна. По данным издания, она получила травмы головы, грудной клетки, переломы позвоночника, сотрясение мозга, множественные разрывы и ушибы легких, а также ожоги кистей рук.

«Фонтанка» среди прочего сообщила, что перед пожаром в квартиру «ломились» пятеро неизвестных в масках, о чем жильцы дома сообщили в полицию.

На следующий день, 5 мая, «Фонтанка» опубликовала видео, снятое камерой у подъезда, на котором видны четверо мужчин в одинаковых куртках, кепках и масках, с рациями и нашивками «Русской общины» на одежде. Еще несколько мужчин находились позади них.

«Визит “Русской общины” в квартиру <…> привел к гибели мужчины и серьезному травмированию женщины. Хозяин жилья получил от общинников струю из перцового баллончика и удары электрошокером», — сообщило издание со ссылкой на собственницу горевшего жилья.

По рассказу хозяйки в изложении «Фонтанки», в ночь пожара в квартире был ее 46-летний сын, который позвонил ей и рассказал, что к нему «ломятся неизвестные». Сама женщина приехала на место через полчаса и подтвердила, что дверь в квартиру была выломана, на лестничной площадке были мужчины в одежде с символикой «Русской общины» и в масках. Там же сидел ее сын, с руками в крови и сажей на лице.

Сын хозяйки квартиры утверждает, что «общинники», пытаясь попасть в квартиру, представлялись сотрудниками полиции. Мужчина спрятался от них в туалете, в то время как в одной из комнат квартиры забаррикадировались его знакомые — уроженец Армении и жительница Сочи. Оба ранее привлекались к ответственности за наркотики, уточняет «Фонтанка».

Ворвавшись в квартиру, «общинники» нашли сына собственницы квартиры, прыснули в него газом из баллончика и применили электрошокер. «Далее непрошенные гости попытались взломать дверь в комнату, где забаррикадировались знакомые жильца. В этот момент начался пожар», — пишет «Фонтанка».

Издание позже указало, что огонь, по предварительным данным, вспыхнул именно в той комнате, где находились гости жильца. Что стало его причиной, в МЧС не уточнили.

Сначала «Фонтанка» сообщила, что полиция установила нескольких человек, проникших в квартиру. Однако в более позднем сообщении портала сказано, что визитеров в масках еще ищут.

Официальных комментариев от МВД и СК по поводу произошедшего не поступало.

«Вечер ужасов»: версия «Русской общины»

В «Русской общине» на следующий день после инцидента признали участие представителей организации в событиях во Всеволожске, и изложили свою версию произошедшего. Как утверждается в посте телеграм-канала «Русская община Петрограда», хозяйка квартиры сама обратилась в местное отделение организации. Согласно публикации, в квартире жил ее брат-наркоман, на которого жаловались жильцы дома, и в ту ночь она попросила «общинников» поехать туда вместе с ней «для безопасности».

«В тот вечер на неблагополучной квартире <…> проходил очередной наркотический вечер ужасов. Жильцы жаловались на вопли мужчин и женские крики», — говорится в посте.

По версии «Русской общины», дверь в квартиру была выломана давно. В организации предположили, что жильцы сами сломали замок, потому что потеряли ключи. Там утверждают, что «общинники» вместе с хозяйкой постучались в квартиру, после чего брат женщины, находясь в наркотическом опьянении, бросился на них со сковородой.

«Защищая жизнь и здоровье женщины, а также свою, общинники применили перцовый баллончик, чтобы остановить нападавшего», — объяснили в «Русской общине».

В организации также утверждают, что в квартире раздавались «женские вопли с призывом о помощи», после чего третий находившийся там человек устроил пожар в помещении.

«В полном угаре он вышел на парней с аэрозольным баллоном, который поджег и стал использовать в качестве огнемета. С воплями, что они все умрут, а все сгорит и ничего не найдут, он начал жечь квартиру. Пожар вспыхнул мгновенно. А невменяемый затолкал женщину и запер комнату», — говорится в посте.

Как утверждает «Русская община», именно ее представители вызвали пожарных и скорую, после чего попытались выломать дверь в комнату, но не смогли справиться из-за быстрого распространения огня. В организации добавили, что брат хозяйки квартиры ударил одного из их представителей тяжелым предметом.

Поджигатель надышался дымом и потерял сознание, а женщину, выпрыгнувшую из окна, «общинники» сами же ловили внизу, развернув одеяло, продолжает «Русская община». Также они якобы совместно с МЧС вытаскивали из квартиры брата хозяйки.

Участвовавшие в рейде члены «Русской общины» сотрудничают со следствием и предоставили имеющиеся у них видеозаписи, сообщает канал. Их допросили в качестве свидетелей, говорится в публикации.

Телеграм-канал «Русская община Петрограда» обнародовал несколько видеозаписей. На одной из них женщина, представляясь хозяйкой квартиры, подтверждает, что представители организации попали в помещение с ее разрешения, а также что там жил ее брат, который постоянно приводил «дружков», из-за чего квартира превратилась в «наркоманский притон». На другом видео виден пожар в квартире через открытую дверь и слышно, как жильцов дома призывают спускаться на улицу.

«Беспредельщики явились вершить закон»

Рейд «Русской общины» в квартиру во Всеволожске возмутил журналистку Ксению Собчак. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она потребовала «честного расследования и справедливого правосудия для убийц».

«Если эти убийцы из “Русской общины” действительно из “Русской общины”, то всю эту шарашкину контору надо разгонять, а на шконку сажать не только подонков на видео, но и их нацистскую верхушку. Надо найти и идентифицировать тех людей, кто санкционирует такие рейды, такие методы, такие формы представления (“мы из полиции”), поджоги и убийства», — написала Собчак.

В отдельном посте она раскритиковала публикацию «Русской общины», в которой организация представила свою версию событий.

«Почему в наркопритон поехали гражданские, а не полиция. На основании какого закона? По какому праву? Почему они решили, что они — правосудие и должны бороться с преступностью?» — задалась вопросами Собчак.

Она отметила, что пожар, гибель мужчины и падение женщины с седьмого этажа случились вследствие визита в квартиру представителей «Русской общины», «которые представились полицией, но полицией не были».