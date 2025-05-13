Конституционный суд, по сути, отменил сроки исковой давности для исков об оспаривании приватизации, сообщили “Ведомости”. Опрошенные газетой эксперты считают, что у владельцев предприятий, попавших под национализацию, почти не осталось шансов отстоять активы. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин возразил: дело частное, а не прецедентное, и призвал законодательно прописать четкие сроки давности.

Что произошло

КС отказался принять к рассмотрению жалобы двух компаний, оспаривавших передачу в госсобственность зданий медико-санитарных частей Саратовского подшипникового завода. Эти объекты они получили в 2012—2013 годах при реорганизации «дочки» завода.

Прокуратура настояла на возврате зданий государству, сославшись на нарушения при их приватизации для медицинских целей. Арбитраж Саратовской области и все вышестоящие инстанции поддержали требование.

Владельцы утверждали, что прокурор пропустил срок исковой давности, который обычно отсчитывается от приватизации. Суды решили, что отсчет начинается после завершения прокурорской проверки, и КС с этим согласился.

Юристы, опрошенные «Ведомостями», называют позицию КС еще одним шагом к приоритету госсобственности: государство сохраняет право деприватизировать имущество в любой момент, если посчитает, что оно используется не по назначению.

РСПП не согласен

Президент РСПП Александр Шохин считает, что постановление Конституционного суда не прояснило, как считать срок давности при спорах о приватизации.

“КС не оценивал решения арбитражных судов в части правильности применения срока исковой давности и аргумента о недопустимости применения института исковой давности в качестве способа легализации имущества, незаконно приобретенного в ущерб интересам публичного собственника и помимо его воли. С последним аргументом действительно можно поспорить”, — говорится в тексте комментария Шохина (есть у RTVI).

Шохин пояснил, что конфликт возник из-за пробелов прежнего законодательства: раньше не было четко прописано, сколько времени можно пользоваться приватизированным имуществом по назначению и что будет при нарушении. Теперь эти нормы закреплены в статье 30 закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», поэтому по новым сделкам подобных споров быть не должно.

Он добавил, что РСПП предлагает закрепить в законе порядок расчета срока давности для оспаривания приватизации с учетом постановления КС № 49-П (по антикоррупционным искам прокуратуры). «Эту позицию мы озвучивали на встречах с президентом России Владимиром Путиным, в том числе на последнем съезде РСПП», — подчеркнул Шохин.