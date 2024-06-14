Американская компания The Coca-Cola Company, которая в 2022 году покинула российский рынок, подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta, пишут «Ведомости».

Как выяснила газета, зарегистрированные бренды относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (безалкогольные и алкогольные напитки, газированная вода и проч).

По информации NielsenIQ, преемник Coca-Cola в России, бренд «Добрый» находится на втором место по объему продаж в стране. Этот рейтинг включает 50 самых продаваемых товаров повседневного спроса в России с января по август 2023 года.

Как пояснил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, Coca-Cola пытается сохранить права на эти бренды в России. Гендиректор «Онлайн патент» Алина Акиншина, в свою очередь, отметила, что товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории России могут быть аннулированы. По словам эксперта, так как бренды Coca-Cola были выведены с российского рынка в 2022 году их правовую охрану могут досрочно прекратить уже в 2025-м.