Минобрнауки направило в научные организации Российской академии наук (РАН) письмо с требованием собрать поименный список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год. Об этом сообщил источник «Ведомостей» в одном из московских институтов РАН и подтвердили собеседники в двух сибирских институтах РАН.

В разосланном Минобрнауки письме, которое видели источники газеты, сказано, что информацию собирает департамент международного сотрудничества ведомства «в целях формирования плана участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории РФ и иностранных государств в 2024 г. и подготовки справочных материалов».

По данным издания, сотрудники институтов РАН должны представить «детализированные сведения» об участниках международных мероприятий как с российской, так и с иностранной стороны. В частности, необходимо предоставить полное официальное название мероприятия, «контингент участников мероприятия», список государств, из которых приехали участники, а также их численность. Также в письме сказано, что необходимо указать пофамильный перечень как сотрудников института, которые участвовали в мероприятии, так и представителей других стран.

При этом сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН отметил, что в институтах уже давно существует практика ежегодного отчета в Минобрнауки о работе ученых, в частности к отчетам прикладывали программы конференций.

«Программы предварительные, т. е. бывает так, что на них кто-то заявлен — и он не приехал. Подобных пофамильных отчетов институты никогда ранее не писали: какие конкретные люди куда ездили и сколько иностранцев там было», — пояснил источник «Ведомостей».

Другой собеседник, который работает в одном из институтов РАН в Москве, сообщил, что учреждения ежегодно сдают отчеты, где подробно расписывают участие в мероприятиях, конференциях, а также количество опубликованных статей. По его словам, это был прежде всего вопрос о грантах. Отчеты о расходовании грантов и других денежных средств, которые выделяет РАН, сдаются «примерно с 2018 г.», т. е. это начали делать после упразднения Федерального агентства научных организаций.

Газета уточняет, что агентство функционировало в 2013—2018 гг. и ведало имуществом всех научных организаций, в том числе тех, которые подчинялись РАН, Российской академии медицинских наук или Россельхозакадемии.

Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова пояснила, что в публичном доступе сегодня отсутствуют правовые акты, которые закрепляют за научными организациями обязанность отчитываться об организации международных мероприятий или участии в них. В 2019—2020 годах активно обсуждалось, что Минобрнауки разослало подведомственным организациям документ с описанием, как следует взаимодействовать с иностранными коллегами, а после появилась информация, что данный приказ был отменен, добавила эксперт.

По словам председателя коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрея Мисарова, в конкретных вузах или научных организациях могут действовать внутренние инструкции и приказы. Однако в действующем федеральном законодательстве не содержатся положения, которые обязывают сотрудников вузов или других научных организаций отчитываться о зарубежных мероприятиях или командировках, пояснил юрист.