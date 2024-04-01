Владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин является фигурантом дела о даче взятки в особо крупном размере, пишет «Ведомости» со ссылкой на шесть источников. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Собеседник газеты, знакомый с ходом расследования, пояснил, что мера пресечения для Нигматуллина является «облегченной версией» домашнего ареста. «Фактически он может днем перемещаться по городу, приезжать в офис, но вечером обязан находиться по месту жительства», — уточнил источник.

Пока неизвестно в каком статусе находится глава компании. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, такая мера пресечения назначается как обвиняемым, так и подозреваемым в деянии. «Ведомости» отмечают, что, согласно ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса России, подозреваемому должно быть предъявлено обвинение не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения. А если она была избрана 7 марта, как указано в судебной базе, то у Нигматуллина уже должен быть статус обвиняемого.

ГК «Гранель» основали премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров и муж его сестры Ильшат Нигматуллин. Изначально компания работала в Башкирии, на рынок Московского региона вышла в 2010 году. «Гранель» является 16-м крупнейший российским застройщик. В активной стройке компании — 743 тыс. кв. м жилья, а всего в портфеле находятся 6,5 млн кв. м жилья и больше 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Среди проектов «Гранели» — ЖК «Императорские Мытищи», «Инновация» в Одинцово, «Тринити» на Дмитровском шоссе и другие. Также застройщик в 2024 году получил права на реорганизацию территории промзоны «Грайвороново» в Москве.

Представитель застройщика не стал отрицать, что Нигматуллин является фигурантом уголовного дела. По его словам, в компании «ознакомлены с данной информацией», но, пока идет следствие, комментариев не будет.

По такой же статье (291 ч. 5 УК РФ) проходит бизнесмен Дмитрий Адушев, который как минимум до конца 2023 года занимал должность вице-президента ГК «Гранель». Представители компании не пояснили, работает ли он там до сих пор.

В материалах дела сказано, что Адушева задержали еще в октябре 2023 года и заключили под стражу (мера пресечения продлена до 11 апреля). Других подробностей дела бизнесмена нет.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на бывшего сотрудника «Гранели», владелец и отдельные топ-менеджеры компании «пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы», после чего и появилось уголовное дело. Эту информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, к застройщику возникали вопросы по части уплаты налогов. Другие собеседники газеты не смогли это подтвердить.