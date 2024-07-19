На съезде Республиканской партии США в Милуоки кандидат на пост президента страны Дональд Трамп уже не в первый раз за последнее время упомянул Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят». На это обратило внимание Variety.

Ганнибал Лектер — вымышленный персонаж серии романов Томаса Харриса. Он обладает чрезвычайно высоким интеллектом, работает ведущим судебным психиатром и питает страсть к изощренным убийствам, готовя из тел своих жертв блюда высокой кухни. После поимки Ганнибала отправили в психиатрическую лечебницу, куда к нему за консультациями приходили детективы, ведущие сложные дела о маньяках. По мотивам книг Харриса вышло несколько полнометражных фильмов — «Молчание ягнят», «Ганнибал», «Красный дракон», «Охотник на людей», «Ганнибал: Восхождение». Также романы легли в основу сериала «Ганнибал».

«СМИ всегда набрасываются на меня из-за того, что я сейчас скажу. Кто-нибудь видел „Молчание ягнят“? Старый, великий Ганнибал Лектер. Он бы с удовольствием встретился с вами за ужином», — заявил Трамп однопартийцам.

Variety отмечает случайный характер его высказывания, которое не вписывалось в общую атмосферу мероприятия с участием бывшего рестлера Халка Хогана и певца Кида Рока, целью которого было заявлено «объединение страны».

В интервью Deadline сыгравший Лектера в «Молчании ягнят» Энтони Хопкинс ответил на вопрос о том, как он относится к предположению, что Трамп может считать его персонажа реальным человеком. «Фильм же вышел очень давно. Боже, это было больше 30 лет назад. Я шокирован и потрясен тем, что вы сказали мне о Трампе», — поделился актер.

Его датский коллега Мадс Миккельсен, который играл доктора Лектера в сериале «Ганнибал» от NBC, в интервью 2016 года называл Трампа «глотком свежего воздуха для некоторых людей».

«Я никогда с ним не встречался. Очевидно, что он не классический политик, это точно. Я однозначно могу посмеяться над чем-то из того, что он говорит, иногда я даже думаю: „О боже, он правда это сказал?“ Мне кажется, что он стал глотком свежего воздуха для некоторых людей, но ведь вопрос о том, за кого ты голосуешь, верно?» — говорил он.

Трамп вспоминал о Лектере и называл его «удивительным человеком», выступая в мае в Нью-Джерси в рамках своей предвыборной кампании. Он сравнил киногероя с нелегальными мигрантами.

«Есть люди, которых выпустили в нашу страну, которых мы не хотим в своей стране, и они попадают сюда не зарегистрировавшись, не привившись. Мы не должны этого дозволять. Они разрушают нашу страну, а мы спокойно сидим», —говорил Трамп.

В своих публичных выступлениях начиная с первой президентской кампании в 2015 году Трамп неоднократно сравнивал мигрантов с пациентами психиатрических лечебниц. В марте он использовал доктора Лектера как нарицательный образ психбольного, чтобы вновь обрушиться с критикой на мигрантов.

«Это грубые люди, во многих случаях пришедшие из тюрем, психиатрических учреждений, сумасшедших домов. Знаете, приюты для умалишенных, это штука из „Молчания ягнят“. Ганнибал Лектер, кто-нибудь знает Ганнибала Лектера?» — спросил он журналистов, которым давал интервью в своем поместье во Флориде.

Еще одним художественным персонажем, которого Трамп упоминает в своих выступлениях в последнее время, стал гангстер Аль Капоне. Его образ политик использует, говоря о своем уголовном преследовании.

«Мне предъявили больше обвинений, чем великому Альфонсу Капоне, Лицу со шрамом. Аль Капоне был таким жестоким, что если вы шли с ним на ужин и он вас не убивал, это означало, что вы будете мертвы утром. И мне предъявили больше обвинений, чем ему», — цитирует Трампа The New York Times.