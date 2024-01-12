Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Подписание документа происходило в Киеве, соответствующими кадрами украинский глава поделился в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, подписание соглашения Украины и Великобритании знаменует «день, когда история Европы изменилась».

«Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству и, в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы — Великобритании», — написал он.

Соглашение будет действовать на протяжении десяти лет. Зеленский отметил, что этот срок может быть продлен «по аналогии с подобными договорами о безопасности, которые заключали другие мировые лидеры». В случае вступления Украины в НАТО до истечения этого срока, обязательства по безопасности будут исполняться системой альянса.

Что гарантирует соглашение о сотрудничестве в области безопасности

закрепляет ряд мер, которые Великобритания принимала и продолжит принимать для обеспечения безопасности Украины. В их число входят обмен разведанными, сотрудничество в сфере оборонной промышленности и кибербезопасности, а также медицинская и боевая подготовка военных;

в случае нового нападения на Украину Великобритания обязана оказывать стране «быструю и непрерывную помощь» для ее обороны.

Помимо этого, Великобритания выделит Украине помощь в размере £2,5 млрд в 2024-2025 годах, что на £200 млн больше, чем в предыдущие два года. Из них часть средств будет потрачена на закупку беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе разведывательных, ударных и морских БПЛА дальнего радиуса действия. На сайте правительства Великобритании указано, что это будет самая крупная поставка беспилотников Киеву из всех стран.

«Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы понимаем, что их безопасность — это наша безопасность. Сегодня мы идем дальше — увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших беспилотников и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, которые ей необходимы в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Риши Сунак.

Реакция России

В России на соглашение отреагировал, в частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом документ соглашения не предполагает подобных действий.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что заключение соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией важно для украинского президента Владимира Зеленского с точки зрения пропаганды и пиара.

Кроме того, по его мнению, для премьер-министра Великобритании Риши Сунака соглашение с Киевом — шанс продемонстрировать королевство как самостоятельного игрока в мировой политике. В этом отношении интересы руководителей двух стран сошлись в одной точке, считает Новиков.