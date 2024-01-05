Журналист Алексей Венедиктов* сообщил об отстранении от служения настоятеля московского храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского, который не поддержал военные действия на Украине.

«Отца Алексея Уминского отстранили от служения. В храме новый настоятель», — сообщил Венедиктов* в своем телеграм-канале.

О том, что Уминского запретили в служении и сняли с настоятельства в храме Троицы в Хохлах, также сообщила религиовед Ксения Лученко в телеграм-канале «Православие и зомби».

«Подробностей пока не знаем. Указы не опубликованы на официальном сайте Московской епархии», — говорится в посте.

По данным Лученко, Уминского, который был настоятелем храма Троицы в Хохлах с 1993 года, сменил протоиерей Андрей Ткачев, который поддерживает военную операцию. Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле 2023 года предъявила Ткачеву подозрения в «пропагандае войны» и в «оправдании вооруженной агрессии против Украины».

На сайте храма Троицы в Хохлах настоятелем значится Уминский.

В ноябре 2023 года Уминский в программе с Венедиктовым* посоветовал верующим, которые не хотят ходить в храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «стараются не очень сильно <…> военный дух на литургии укреплять», и «больше молятся о мире, нежели о победе».

Епископ Питирим (Творогов) в эфире телеканала «Спас» назвал слова Уминского «одной из метастаз страшной болезни либерализма, которая проникла в нашу Церковь и погубит нашу родину».

В 2021 году Уминский выступил за оказание медицинской помощи оппозиционеру Алексею Навальному в колонии. Политолог Сергей Карнаухов в эфир телеканала «Спас» назвал священника «преступником фактически, только в рясе, который занимается экстремизмом». Позже «Спас» извинился перед Уминским.

* признан Минюстом России иноагентом