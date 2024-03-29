Венгерские психиатры описали новый тип эротомании — расстройства, выражающегося в уверенности человека в том, что кто-то в него влюблен. Необычный случай, чуть не закончившийся суицидом, они приводится в журнале BMC Psychiatry.

Эротомания, или эротический бред — это психическое нарушение, сопровождающееся навязчивыми фантазиями человека о том, что незнакомый или малознакомый человек в него влюблен и испытывает сексуальное влечение. При этом такие фантазии, как правило, абсолютно беспочвенны: объект влюбленности может и не подозревать о существовании больного. А эротоман, доказывая окружающим внимание со стороны объекта влюбленности, во всех его действиях видит тайные знаки и признания в любви. Эротомания входит в Международный классификатор болезней МКБ-11.

Синдром Клерамбо — разновидность эротомании, при которой объектом внимания больного становятся люди с более высоким социоэкономическим статусом, часто — известные личности. Психиатры из Печского университета (Венгрия) описали необычный случай синдрома, которому оказалась подвержена 70-летняя женщина.

Проблемы у нее начались вскоре после того, как супруг подарил ей смартфон, и она в соцсетях стала оставлять посты восхищения творчеством одного известного молодого музыканта. Она стала просить мужа отвести ее на его концерт, надеясь на личную встречу. Женщина оставляла в группах, посвященных творчеству музыканта, посты, в которых называла его талантливым, элегантным, сексуально привлекательным. Вскоре с ней от лица музыканта стали общаться мошенники с профилей, содержащими его фотографии. Они оставляли женщине комплименты, что воодушевляло пациентку, ее жизнь наполнилась новым смыслом, она попыталась улучшить свою внешность при помощи косметики и диеты. Женщина утверждала, что ей позвонил «секретарь музыканта», тоже признавшийся ей в любви.

Когда общение с мошенниками стало еще более «приватным», они стали просить у женщины значительные суммы денег под предлогами благотворительности и оплаты телефонных звонков. «Муж обратился в полицию, не сообщив пациентке, после чего мошеннические профили были закрыты», — рассказывается в статье. После этого мошенники продолжили общаться с женщиной с других профилей, из-за чего в семье начались ссоры. Женщина обвинила мужа в препятствовании ее отношениям, и после попытки суицида была госпитализирована.

Обследование выявило у женщины умеренные когнитивные нарушения, подавленное настроение, эмоциональную лабильность, сниженную психомоторную активность, эротический бред и суицидальные мысли. Пациентка потеряла аппетит, у нее началось расстройство сна. «Мы рассматриваем этот случай, как вторичную эротоманию, вызванную онлайн-мошенничеством, на фоне других психиатрических и органических расстройств», — считают ученые.

Как отмечают врачи, лечение пациентки было сложным, лишь после четырех недель приема антидепрессантов, индивидуальной и групповой терапии, женщина осознала, что стала жертвой мошенников, у нее пропали психотические симптомы.

«Описанный случай подчеркивает восприимчивость пациентов с психическими расстройствами к развитию эротического бреда в контексте онлайн-мошенничеств в области знакомств. Особенно важно отслеживать онлайн-активность таких пациентов, именно с факторами риска, поскольку они чаще могут становиться жертвами», — считают авторы исследования.