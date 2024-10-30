Венгрия и Словакия начали наращивать поставки российской нефти через Украину и в сентябре получили 850 тыс. тонн топлива, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, в октябре этот показатель возрасти до 855 тонн.

Из 850 тыс. тонн, которые были поставлены транзитом через Украину по нефтепроводу «Дружба», примерно 57% получили словацкие заводы, уточняет «Ъ».

Треть объемов (около 300 тыс. тонн) российского топлива попали в Словакию и Венгрию через компанию Moltrade-Mineralimpex Zrt (трейдер венгерской MOL). Она заменила «Лукойл» после того, как последняя попала в черные списки Украины и была вынуждена прекратить поставки нефти через «Дружбу».

По данным «Ъ», стороны в итоге договорились о следующих условиях: MOL самостоятельно забирает закупленную российскую сырую нефть до пересечения на украинско-белорусской границе и оплачивает транзит.

«Новый порядок получения нефти полностью соответствует всем соответствующим санкциям и нормам, в том числе ЕС и Украины», — сообщала MOL в сентябре.

Кроме того, уточняется в статье, несмотря на запрет поставок российской нефти, РФ по-прежнему поставляет нефть в Чехию, Венгрию и Словакию транзитом через Украину по южной ветке нефтепровода «Дружба», поскольку эти страны «получили такое исключительное право».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разделяется на два участка: северный — проходит через Беларусь и Польшу в Германию — и южный — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В середине июля Украина остановила поставки нефти от российской компании ЛУКОЙЛ по «Дружбе». Это произошло после того, как в июне Совет национальной безопасности и обороны Украины ужесточил санкции против российской компании. Ключевым поставщиком нефти в Словакию и Венгрию стала российская «Татнефть», писал «Коммерсантъ».