Венгрия не будет блокировать 13-ый пакет санкций Евросоюза в отношении России и накладывать на него вето, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Его выступление транслировал телеканал М1.

По словам главы венгерского МИД, на этапе подготовки из нового пакета санкций удалось исключить все пункты, которые противоречили экономическим интересам Будапешта, что позволило Венгрии не накладывать вето на 13-й пакет, который готовит ЕС.

При этом Сийярто убежден, что Евросоюз принимает неверное решение, когда накладывает на Россию очередные санкции. По мнению венгерского министра, общая стратегия руководства Евросоюза в отношении Украины является провальной, поскольку она не приближает к миру, а лишь наносит ущерб странам сообщества.

В частности, Сийярто считает, что это особенно заметно по ситуации на рынке энергоносителей, где Россия сумела переориентировать поставки нефти и газа на другие регионы. «Нам удалось добиться только того, что поставки российских энергоносителей в Европу стали дороже, чем раньше», — сказал он.

Кроме того, Сийярто отметил, что ЕС еще не успел одобрить 13-й пакет санкций против России, а в Брюсселе уже слышны призывы к разработке 14-го пакета, «хотя это является полной бессмыслицей».

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников ЕС сообщало, что Венгрия вновь блокирует очередной пакет санкций в отношении России. По данным издания, 13-ый пакет должен включить в себя более 200 физлиц и организаций из России, а также компании из Китая, которые, по мнению Брюсселя, помогают российской стороне в проведении спецоперации на Украине.

Как заявил один из источников FT, именно из-за китайских компаний Венгрия не стала согласовывать санкционный пакет, принятие которого обсуждали 14 февраля на встрече послов европейских стран. Помимо прочего 13-й пакет может включить компании и из других стран, которые также помогают России обходить ограничения, например, в части параллельного импорта.

В начале февраля агентство Bloomberg передавало, что в 13-й пакет ЕС собирается включить компании и лица, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники для ВПК. В том числе под ограничения попадут и компании из КНДР, занимающиеся производством и доставкой боеприпасов российской стороне.

Евросоюз планирует утвердить новый пакет санкций против России к 24 февраля — второй годовщине начала боевых действий на Украине.