Бывшая ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая рассказала, что живет интересной жизнью после ухода из эфира. Интервью с ней вышло в программе RTVI «Легенда».

«Мне нравится эта интересная жизнь, которую я проживаю. И то, что я сейчас не выхожу в “Добром утре” и не говорю “Доброе утро” своим телезрителям… Кстати, многие пишут и сожалеют о том, что это так <…> Ну, что ответишь? Телевидение сейчас немного другое», — поделилась Вербицкая.

По словам телеведущей, она не очень любит погружаться в воспоминания. «Я не выхожу сейчас в программе “Доброе утро”, но времени свободного нет, и это прекрасно. Я очень рада, когда есть что-то интересное в жизни, то, что тебя увлекает, ты не скучаешь. Я вообще не предаюсь скуке, это просто опасно», — призналась Вербицкая.

Она признала, что телевидение все время давало ей новые ощущения. «И мне понравился этот опыт. Я подумала, что это нужно сохранить и использовать уже в этой жизни, сейчас. Потому что так много всего интересного, на что не хватало времени, работая на телевидении», — сказала Вербицкая.

Телеведущая, в частности, рассказала, что увлеклась «фитотерапией».

«Я, например, в прошлом году съездила на сборы первоцветов, первых трав. Целый месяц пила березовый сок, восстанавливала, так сказать, свое состояние эмоциональное. Мы так далеки от природы, это же ужасно плохо. Мы часть природы, но мы от нее далеки. И многие проблемы наши как раз возникают, потому что мы отвернулись от всего живого. Мы стали бессердечными, жесткими, циничными», — заключила Вербицкая.

Вербицкая вела «Доброе утро» с 1987 по 2014 год. В 2020-м она объяснила, почему покинула программу. «Я не первая. У меня был договор, договор закончился. По телефонному звонку мне сообщили, что он закончился, и, собственно, все. Может быть, я заслуживаю большого. Но я перевела дух и стала свободной», — заявляла тогда телеведущая.

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