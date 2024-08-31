Верховный суд Бразилии постановил приостановить деятельность соцсети X в стране, сообщает Reuters. Это произошло после того, как американский предприниматель Илон Маск отказался назначить юридического представителя этой площадки (он является ее владельцем. — Прим. RTVI).

В судебном документе, на который ссылается агентство, ди Морайс говорит о необходимости провести расследование в связи с данными, свидетельствующими о попытках Маска помешать бразильскому правосудию. Часть информации о которой идет речь также говорит о том, что бизнесмен мог пользоваться X с целью «распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства».

Верховный бразильский судья Ди Морайс ранее предупреждал, что власти Бразилии не будут мириться с положением, когда миллиардеры, которые находятся в других странах, нарушают законы с помощью социальных сетей, не обращая внимания на судебные постановления, а также позволяют себе угрозы в отношении государственных учреждений страны.

Соцсеть сообщила о решении закрыть свое бразильское представительство 17 августа из-за того, что его сотрудники стали получать угрозы. В частности, представители X говорили о наличии в их распоряжении секретного постановления ди Морайса, который якобы прибегал к угрозам в адрес юрисконсульта представительства компании в Бразилии, если тот не согласиться исполнить требования о блокировке ряда аккаунтов.

В апреле CNN Brasil сообщил, что представители компании направили в американский Конгресс информацию о требованиях по модерации контента, которые выдвинул бразильский суд.

Как писали местные СМИ, Маск обвинил ди Морайса антиконституционных требованиях по блокировке аккаунтов сторонников экс-главы государства Жаира Болсонару.

Сообщалось, что владелец X обещал предать публичности эти требования, если ди Морайс не напишет заявление об отставке.