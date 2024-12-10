Верховный суд (ВС) России отказался рассматривать жалобу на пожизненный приговор Николаю Мозглякову, осужденному за убийство двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области. Документ вернули заявителю, сказано в карточке на сайте суда.

Основанием для возвращения жалобы стала ст. 401.17 УПК РФ («Недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления»). Согласно статье, нельзя направить жалобу, если ранее она уже рассматривалась судом либо была оставлена без удовлетворения.

Мозгляков был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима в 2008 году. Он обвиняется в убийстве двух школьниц, чьи тела в апреле того же года были найдены в лесу рядом с кладбищем Златоуста. Одна из девочек была задушена, а у второй были множественные колото-резаные раны.

Мозглякова признали виновным по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста»), пунктам «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»). Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, поэтому осужденный смог подать пять кассационных жалоб, они все были отклонены.

Слушания по делу Мозглякова проходили в закрытом режиме, так как в речь шла о преступлениях против половой неприкосновенности и в отношении несовершеннолетних. Также слушания один раз переносились из-за большого числа вызванных в суд свидетелей.